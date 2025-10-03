Trình làng Realme P3 Lite 4G pin "khủng" 6000 mAh, giá chỉ hơn 4 triệu đồng

Chiếc Realme P3 Lite 4G đã xuất hiện tại một nhà bán lẻ trực tuyến ở Ba Lan. Mẫu điện thoại tầm trung này là một phiên bản gần như giống hệt Realme C71.

Về cấu hình, Realme P3 Lite 4G được trang bị chip Unisoc T7250, kết hợp với RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Máy có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD và có giắc cắm tai nghe 3.5mm.

Realme P3 Lite 4G.

Chiếc điện thoại sở hữu màn hình LCD 6,67 inch, tốc độ làm mới 120Hz nhưng chỉ có độ phân giải 720p+. Camera trước nằm gọn trong chi tiết "đục lỗ" và có cảm biến cơ bản 5MP. Camera sau đơn chứa cảm biến 50MP và ống kính khẩu độ f/1.8. Máy có khả năng quay video 1080p.

Điện thoại sử dụng pin dung lượng lớn 6.000mAh nhưng chỉ hỗ trợ sạc chậm 15W. Theo Nhãn Năng lượng EU, điện thoại có thể hoạt động gần 66 giờ chỉ với một lần sạc. Pin có thể hoạt động tốt trong ít nhất 1.000 chu kỳ sạc.

Realme P3 Lite 4G có pin cực lớn.

Điện thoại được xếp hạng IP54 về khả năng chống bụi và nước cơ bản. Máy có độ dày 7,79mm và trọng lượng 196g.

2 màu của Realme P3 Lite 4G.

Realme P3 Lite 4G (8/256GB) có giá 600 Złoty Ba Lan (khoảng 4,3 triệu đồng). Nhìn chung, mức giá này khá phải chăng, phù hợp với nhiều người dùng tầm trung.