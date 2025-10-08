Loa di động JBL Boombox 4 nhẹ hơn 1kg nhưng mạnh gấp rưỡi đời trước

JBL vừa ra mắt loa di động Boombox 4 với công nghệ tăng cường âm thanh thông minh AI Sound Boost giúp các driver hoạt động mạnh mẽ hơn và vang lớn hơn mà vẫn giữ được độ trong nhất định.

Loa di động JBL Boombox 4.

Theo thông số kỹ thuật, Boombox 4 nhẹ hơn gần 1kg so với phiên bản tiền nhiệm, giúp việc mang theo, di chuyển và tổ chức tiệc trở nên dễ dàng hơn. Dù vậy, phiên bản này lại tăng đến 50% công suất khi sử dụng pin, tức nhẹ hơn nhưng “chất” hơn trước.

Với JBL Boombox 4, người dùng không chỉ nghe mà còn nhìn thấy âm trầm qua logo JBL phát sáng màu trắng hoặc cam khi bật Bass Boost. Người dùng có thể chọn giữa hai chế độ Deep Bass hoặc Punchy Bass và để loa tự động tinh chỉnh.

Boombox 4 sở hữu chân đế chắc chắn và đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP68. Ngoài ra, tính năng Auracast cho phép kết nối với các loa JBL tương thích để tạo nên không gian âm thanh mở rộng.

Sản phẩm có 4 phiên bản màu sắc với giá đề nghị dưới 14 triệu đồng.

Các tính năng nổi bật của JBL Boombox 4:

- AI Sound Boost: Xử lý âm thanh thông minh, tăng công suất và giảm méo tiếng.

- Bass Boost trở lại với hai chế độ tùy chọn: Deep Bass cho âm trầm đầy đặn, Punchy Bass cho âm trầm gọn và sôi động hơn.

- Logo JBL phát sáng khi bật Bass Boost.

- Tăng gần 50% công suất khi dùng pin so với JBL Boombox 3.

- Cấu trúc âm thanh mới: Hai loa woofer lớn hơn, hai loa tweeter và ba màng rung thụ động.

- Có thể kết nối JBL Boombox 4 với laptop hoặc thiết bị âm thanh khác qua cổng USB-C để nghe nhạc chất lượng cao.

- Trọng lượng 5,9kg, nhẹ hơn 12% so với Boombox 3.

- Thời lượng pin lên đến 28 giờ, hoặc 34 giờ với chế độ Playtime Boost, pin có thể thay thế.

- Auracast cho phép ghép nối nhiều loa hoặc tạo âm thanh stereo.

- Chuẩn IP68: Chống nước và chống bụi.