Realme vén màn smartphone pin khủng 10.000 mAh với thiết kế mỏng, nhẹ

Vào tháng trước, Honor đã ra mắt điện thoại Honor Power với pin 8.000 mAh, đánh dấu kỷ lục về dung lượng pin lớn nhất trong phân khúc điện thoại phổ thông. Đáp lại, Realme đã giới thiệu mẫu điện thoại ý tưởng với pin khổng lồ 10.000 mAh, được gắn nhãn “GT 10000mAh”.

Realme muốn vượt Honor về danh hiệu smartphone phổ thông pin khủng nhất.

Hình ảnh do Realme công bố cho thấy mặt sau của điện thoại nổi bật với dòng chữ “10.000mAh” cùng slogan “Power That Never Stops”, nhấn mạnh tính năng nổi bật của sản phẩm chính là pin dung lượng cực cao. Mẫu điện thoại này cũng được trang bị hệ thống camera kép hục vụ nhu cầu chụp ảnh của người dùng.

Theo thông tin từ Realme, điện thoại ý tưởng này sử dụng pin anode với hàm lượng silicon cao, đạt tỷ lệ 10% - mức cao nhất trong ngành công nghiệp smartphone. Mật độ năng lượng của pin lên tới 887Wh/L cho phép chứa viên pin lớn mà không làm tăng trọng lượng quá mức. Kết quả là, điện thoại chỉ dày 8,5mm và nặng hơn 200 gram.

Để tối ưu hóa không gian cho viên pin 10.000mAh, Realme đã phát triển cấu trúc bên trong mang tên “Mini Diamond Architecture” nhằm cho phép tạo ra một bo mạch chủ Android mỏng nhất thế giới với độ dày chỉ 23,4mm, đồng thời giành được hơn 60 bằng sáng chế toàn cầu. Mặt sau của điện thoại được thiết kế bán trong suốt giúp người dùng có thể nhìn thấy các bộ phận bên trong, kết hợp giữa tính thẩm mỹ và sự đổi mới.

Ý tưởng điện thoại pin 10.000 mAh của Realme.

Realme dự kiến sẽ tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu cho dòng Realme GT 7 vào cuối tháng này, và có khả năng mẫu điện thoại ý tưởng GT 10.000mAh cũng sẽ được công ty giới thiệu tại sự kiện. Mặc dù sản phẩm này có thể không được bán ra thị trường nhưng nó thể hiện rõ định hướng thử nghiệm và tham vọng của Realme trong việc đẩy mạnh ranh giới dung lượng pin trong thiết kế smartphone.