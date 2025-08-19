Realme 15T hé lộ thông tin với thiết kế mỏng nhẹ, pin 7.000 mAh

Realme vừa xác nhận sẽ ra mắt mẫu điện thoại mới mang tên Realme 15T vào tháng 9 tới đây tại quê nhà Trung Quốc. Thông tin về thiết kế và cấu hình của smartphone này đã được leaker nổi tiếng Digital Chat Station công bố trên các trang mạng xã hội.

Theo những rò rỉ mới nhất, Realme 15T sẽ sở hữu màn hình phẳng kích thước 6.57 inch với các cạnh bo tròn, mang đến thiết kế mỏng nhẹ, thuận tiện cho việc sử dụng bằng một tay. Dù có thiết kế mỏng, máy vẫn được trang bị viên pin dung lượng lớn, hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc.

Ngoài ra, leaker Abhishek Yadav cũng tiết lộ rằng màn hình của Realme 15T sẽ đạt độ sáng tối đa lên đến 2.200 nits. Điện thoại này sẽ được trang bị chipset MediaTek Dimensity 6400 Max, đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ và ổn định cho người dùng.

Về camera, Realme 15T dự kiến sẽ có cảm biến chính 50 megapixel ở mặt sau và camera trước cũng 50 megapixel. Với độ dày chỉ 7.79mm, smartphone này sẽ đi kèm viên pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W, mang lại trải nghiệm sử dụng lâu dài và tiện lợi.