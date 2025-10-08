Coi chừng tài khoản Zalo bị khóa vĩnh viễn khi đăng nội dung như thế này

Trong những năm gần đây, tình trạng quảng cáo và buôn bán động vật hoang dã trái phép trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Riêng giai đoạn 5 năm (từ 2020 - 2024), Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã ghi nhận 9.157 vi phạm về động vật hoang dã trên Internet, chiếm khoảng 54,7% tổng số vụ việc trong cùng thời kỳ. Chỉ trong năm 2024, 1.394 trường hợp được phát hiện có hoạt động quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã trên không gian mạng với tổng số 218.580 cá thể và sản phẩm động vật hoang dã bị rao bán.

Một số tin rao bán động vật hoang dã trái phép trên Zalo, đã bị gỡ bỏ.

Theo ENV, lợi dụng sự thuận tiện và tính chất ẩn danh của mạng xã hội, nhiều đối tượng đã công khai quảng cáo trái phép động vật hoang dã trên các nền tảng. Thực tế, phần lớn các đối tượng này đều ý thức rõ những sản phẩm đang được rao bán là hàng cấm nhưng vì chạy theo lợi nhuận, họ đã bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm, tiếp tay cho hoạt động săn bắt trái phép và gián tiếp đẩy các loài động vật hoang dã đến bờ vực tuyệt chủng.

Trong bối cảnh đó, ENV và Zalo đã thiết lập cơ chế trao đổi nhanh để kịp thời ngăn chặn các bài đăng hoặc nhóm cộng đồng có dấu hiệu quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã trái phép theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Zalo cũng cập nhật những quy định pháp luật hiện hành liên quan đến động vật hoang dã để hoàn thiện chính sách cộng đồng và tăng cường hiệu quả của các công cụ giám sát nội dung.

Cụ thể, Zalo cũng đã vô hiệu hóa hoạt động của nhiều nhóm cộng đồng buôn bán động vật trái phép với các thành viên tích cực chào bán nhiều sản phẩm từ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm bị cấm kinh doanh như tê tê, voọc. Nhiều nhóm cộng đồng chuyên quảng cáo, buôn bán các loài rùa ngoại lai và ngoại lai xâm hại như rùa tai đỏ... với số lượng lớn cũng đã được Zalo hỗ trợ xử lý sau khi tiếp nhận thông tin từ ENV.