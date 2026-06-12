Realme P4R 5G ra mắt: Màn 144Hz, pin 8.000 mAh, giá nhỉnh 5 triệu đồng

Realme vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm điện thoại thông minh P-series với sự ra mắt của Realme P4R 5G. Chiếc điện thoại này nổi bật với viên pin dung lượng lớn 8.000 mAh, màn hình tần số quét 144Hz và chip xử lý MediaTek Dimensity 6300.

Realme P4R 5G sở hữu màn hình LCD 6.8 inch với độ phân giải HD+ (1570 x 720 pixel) và tần số quét lên đến 144Hz. Màn hình có độ sáng tối đa 1200 nits ở chế độ sáng cao (HBM) và được bảo vệ bởi kính Panda-1681.

Về cấu hình, thiết bị được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, kết hợp với RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 2.2. Người dùng có thể lựa chọn giữa các phiên bản 4GB+128GB, 6GB+128GB và 6GB+256GB, với khả năng mở rộng bộ nhớ.

Trong lĩnh vực chụp ảnh, Realme P4R 5G được trang bị camera sau 50MP với tính năng tự động lấy nét và camera trước 8MP cho ảnh selfie và gọi video. Ứng dụng camera đi kèm nhiều tính năng hấp dẫn như Chế độ ban đêm, Chế độ đường phố, Quay video điện ảnh, Quay video hai góc nhìn, Quay tua nhanh, Chế độ chuyên nghiệp, Hiệu ứng nghiêng và tích hợp Google Lens.

Một trong những điểm nổi bật của thiết bị là viên pin 8.000 mAh, thuộc hàng lớn nhất trong phân khúc, hỗ trợ sạc nhanh SUPERVOOC 45W và tương thích với các giao thức sạc VOOC, PD, QC và PPS. Các tính năng khác bao gồm cảm biến vân tay bên cạnh, mở khóa bằng khuôn mặt, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, kết nối USB Type-C, hỗ trợ OTG và hai SIM 5G.

Về kích thước, điện thoại có kích thước khoảng 166,4 x 78,2 x 8,8mm và nặng khoảng 224 gram. Đặc biệt, thiết bị đạt chứng nhận chống sốc chuẩn quân sự MIL-STD-810H và có khả năng chống bụi, chống nước bắn đạt chuẩn IP65.

Realme P4R 5G có giá khởi điểm từ 18.999 Rupee (khoảng 5,2 triệu đồng) cho phiên bản 4GB+128GB, 20.999 Rupee (khoảng 5,79 triệu đồng) cho phiên bản 6GB+128GB và 22.999 Rupee (khoảng 6,3 triệu đồng) cho phiên bản 6GB+256GB. Máy có sẵn các tùy chọn màu sắc như Lavender Glare, Titanium Glare và Silver Glare.