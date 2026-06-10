Realme 16T 5G trình làng với pin 8.000mAh, giá trên 10 triệu đồng

Realme vừa ra mắt smartphone Realme 16T 5G, nổi bật với viên pin dung lượng 8.000mAh và công nghệ sạc nhanh 45W. Theo thông tin từ hãng, máy có thể phát video YouTube liên tục tới 25 giờ, sử dụng Instagram khoảng 32,8 giờ, nhắn tin WhatsApp 34 giờ hoặc chơi game hơn 14 giờ sau một lần sạc đầy.

Realme 16T 5G.

Realme 16T 5G được tích hợp công nghệ Bypass Charging, cho phép cấp nguồn trực tiếp cho hệ thống khi vừa sạc vừa sử dụng nhằm giảm nhiệt lượng phát sinh. Máy cũng được trang bị các cơ chế bảo vệ nhiệt độ và chống sạc quá tải.

Ở mặt trước, Realme 16T 5G sở hữu camera AI độ phân giải 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX852, khẩu độ f/1.8 và hỗ trợ lấy nét tự động. Hệ thống camera được kết hợp với công nghệ xử lý ảnh LumaColor Image Engine, RAW HDR và cân bằng trắng thông minh.

Thiết bị hỗ trợ tính năng AI Chân dung Tỏa sáng, tự động điều chỉnh độ sáng khuôn mặt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Máy còn được tích hợp Gương selfie ở mặt lưng, cho phép người dùng quan sát bố cục khi sử dụng camera chính để chụp ảnh chân dung hoặc ảnh nhóm.

Realme 16T 5G cũng được trang bị nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI. Trong đó, AI Pop-out hỗ trợ tách nền và làm nổi bật chủ thể. AI StyleMe và AI Instant Clip cho phép chỉnh sửa ảnh, tạo hiệu ứng hoặc xử lý video ngắn trực tiếp trên thiết bị.

Về hiệu năng, Realme 16T 5G chạy giao diện Realme UI 7.0, đi kèm Flux Engine nhằm tối ưu tốc độ phản hồi hệ thống. Máy còn có AI Boost giúp tăng khả năng duy trì ứng dụng chạy nền và hỗ trợ chuyển đổi đa nhiệm.

Thiết bị sử dụng bộ xử lý sản xuất trên tiến trình 6nm, hỗ trợ công nghệ GT Boost Engine. Hệ thống tản nhiệt AirFlow VC có diện tích buồng hơi 5.300mm² giúp kiểm soát nhiệt độ trong quá trình sử dụng.

Realme 16T 5G đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K. Máy cũng đạt tiêu chuẩn chống sốc quân đội, tăng khả năng bảo vệ khi xảy ra va đập hoặc rơi rớt trong quá trình sử dụng.

Về thiết kế, sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc gồm xanh và đen, gồm hai phiên bản bộ nhớ 8GB RAM + 128GB ROM (giá 10,29 triệu đồng) và 8GB RAM + 256GB ROM (giá 10,99 triệu đồng).