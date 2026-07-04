Dân mạng nói gì về Messi và Vozinha sau trận "không thể tin nổi" giữa Argentina và Cape Verde?

Sau màn rượt đuổi nghẹt thở với Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026, cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất không chỉ là Lionel Messi mà còn có thủ thành Vozinha. Dù Argentina giành chiến thắng đầy nhọc nhằn sau 120 phút, người hâm mộ vẫn dành rất nhiều lời khen cho màn trình diễn kiên cường của đội bóng châu Phi, đặc biệt là người gác đền 39 tuổi.

Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi ghi bàn mở tỷ số, liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Cape Verde và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội "không thể tin nổi" lại là việc siêu sao người Argentina nhiều lần bị Vozinha từ chối bàn thắng bằng những pha cứu thua xuất thần. Từ tình huống đối mặt, cú sút xa cho đến pha đá phạt nhanh đầy tinh quái ở hiệp hai, tất cả đều không thể đánh bại được thủ môn kỳ cựu của Cape Verde.

Kết quả của trận cầu không tưởng.

Dân mạng thán phục Vozinha và đồng đội

Ngay sau trận đấu, các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội ngập tràn bình luận về màn thư hùng giữa Messi và Vozinha.

"Messi đá hay thật, nhưng hôm nay Vozinha mới là người khiến tôi nổi da gà. Thủ môn gì mà bắt như lên đồng".

"Cape Verde thua nhưng ngẩng cao đầu. Nếu không có Vozinha, có lẽ trận đấu đã kết thúc từ rất sớm".

"Đây là màn so tài giữa thiên tài và siêu thủ môn. Một người tạo ra cơ hội, một người liên tục phá hỏng chúng".

Bên cạnh đó, pha đá phạt nhanh của Messi cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Không ít người cho rằng đội trưởng Argentina đã rất thông minh khi tận dụng lúc thủ môn còn đang chỉnh hàng rào, nhưng Vozinha vẫn đủ tỉnh táo để bay người cứu thua. Trong khi nhiều CĐV ca ngợi sự nhạy bén của Messi, cũng có ý kiến cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khiến cả hai cùng trở thành tâm điểm.

Dù vậy, phần lớn bình luận đều hướng đến sự thán phục dành cho Cape Verde. Nhiều CĐV nhận xét đội bóng lần đầu dự World Cup đã chơi sòng phẳng với nhà đương kim vô địch, hai lần gỡ hòa trước Argentina và chỉ chịu khuất phục sau 120 phút căng thẳng. Không ít người gọi đây là "một trong những trận đấu hấp dẫn nhất từ đầu vòng knock-out".

Một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng:

"Messi vẫn là Messi, nhưng hôm nay Vozinha mới là người chiếm trọn spotlight".

"Cape Verde xứng đáng nhận tràng pháo tay. Họ khiến Argentina phải toát mồ hôi suốt cả trận.".

"Không thể tin nổi một đội bóng lần đầu dự World Cup lại chơi ngang ngửa với đương kim vô địch."

"Vozinha có lẽ vừa trải qua trận đấu hay nhất sự nghiệp."

"Argentina đi tiếp, nhưng Cape Verde mới là đội khiến cả thế giới phải nhớ tên."

Chiến thắng nghẹt thở giúp Argentina giành quyền góp mặt ở tứ kết sau một trận đấu được đánh giá là khó khăn hơn rất nhiều so với dự đoán. Trong khi Messi tiếp tục được ca ngợi bởi tầm ảnh hưởng lên lối chơi của Albiceleste, thì Vozinha cũng rời giải với hình ảnh của một người hùng trong lòng người hâm mộ trung lập.

Messi ghi bàn mở tỉ số cho Argentina.

Khoảnh khắc Cape Verde gỡ hòa 1 - 1.

Hai bên dí đuổi tỉ số suốt 120 phút.

Một trận đấu không thể tin nổi.

Thủ thành Vozinha nhận mưa lời khen.

Câu chuyện truyền cảm hứng của Vozinha.

Fan Messi cũng phải nể tinh thần của Cape Verde.