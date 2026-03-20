Realme P4 Lite 5G ra mắt: Pin 7.000 mAh, giá từ 3,6 triệu đồng

Theo The Tech Outlook, sau khi giới thiệu phiên bản 4G của smartphone Realme P4 Lite, thương hiệu Realme tiếp tục cho ra mắt phiên bản 5G của mẫu điện thoại này.

Realme P4 Lite 5G sở hữu màn hình 6.8 inch với độ phân giải HD+ (1,570 x 720 pixel), chiếm tới 90.5% diện tích mặt trước. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 144Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 180Hz, mang đến trải nghiệm cuộn mượt mà và phản hồi nhanh nhạy. Độ sáng của màn hình có thể đạt 700 nits trong điều kiện bình thường và lên đến 900 nits ở chế độ độ sáng cao (HBM). Màn hình được bảo vệ bởi kính Panda-MN228 và sử dụng tấm nền LCD chất lượng.

Bên trong, Realme P4 Lite 5G được trang bị chip MediaTek Dimensity 6300, đi kèm GPU ARM Mali-G57 MC2, với RAM lên đến 6GB và công nghệ RAM ảo 14GB. Bộ nhớ trong eMMC 5.1 có dung lượng tối đa 128GB, cùng với khe cắm thẻ nhớ microSD và cổng USB OTG để kết nối với các thiết bị ngoại vi.

Về khả năng chụp ảnh, máy có camera 13MP với khẩu độ f/2.2 ở mặt sau và camera 5MP, f/2.2 ở mặt trước, phục vụ nhu cầu chụp selfie và video call. Realme P4 Lite 5G chạy trên giao diện người dùng realme UI 7.0, dựa trên hệ điều hành Android 16, và được cam kết nhận 2 bản nâng cấp Android lớn cùng 3 năm vá bảo mật.

Điểm nổi bật của Realme P4 Lite 5G là viên pin 7.000 mAh, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong 2 ngày. Tuy nhiên, máy chỉ hỗ trợ sạc 15W, do đó thời gian sạc sẽ tương đối lâu. Điện thoại cũng có tính năng sạc ngược và sạc bypass, cho phép sử dụng nguồn điện trực tiếp khi vừa sạc vừa chơi game. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi 5,300 mm² giúp quản lý nhiệt hiệu quả hơn.

Về thiết kế, thiết bị có kích thước 166.3 x 78.1 x 8.4 mm và nặng khoảng 212g, với hai tùy chọn màu sắc là Xanh Mosaic và Xanh Lam Mosaic. Máy cũng đạt tiêu chuẩn kháng nước, chống bụi IP64, mang lại sự yên tâm cho người dùng.

Về khả năng kết nối, Realme P4 Lite 5G hỗ trợ nhiều băng tần 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, jack cắm tai nghe 3.5mm và cổng USB Type-C. Tuy nhiên, máy không hỗ trợ NFC. Các hệ thống định vị bao gồm GPS, GLONASS, Galileo, Beidou và QZSS.

Realme P4 Lite 5G được bán với giá khởi điểm 12.999 INR (khoảng 3,6 triệu đồng) cho cấu hình 4GB + 64GB, trong khi model 4GB + 128GB có giá 13.999 INR (khoảng 3,9 triệu đồng). Biến thể 6GB + 128GB có giá 15.999 INR (khoảng 4,5 triệu đồng).