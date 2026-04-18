Vivo T5 Pro 5G ra mắt: Màn 144Hz, pin 9.020 mAh, giá từ 8,46 triệu đồng

Vivo vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại tầm trung T5 Pro 5G, kế nhiệm cho dòng sản phẩm T4 Pro với nhiều nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt là về dung lượng pin.

T5 Pro 5G được trang bị màn hình OLED LTPS 6.83 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K sắc nét và sử dụng tấm nền Visionox VM9. Màn hình này có tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa lên đến 5.000 nits và khả năng điều chỉnh PWM 2,160Hz, giúp giảm mỏi mắt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Về hiệu năng, T5 Pro 5G được trang bị chip Snapdragon 7s Gen 4, kết hợp với RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 3.1. Vivo cho biết sản phẩm có thể đạt khoảng 1.2 triệu điểm trong bài kiểm tra hiệu năng AnTuTu và hỗ trợ chơi game lên đến 120FPS, nhờ vào hệ thống làm mát buồng hơi lớn 7.000 mm², được xem là lớn nhất trong phân khúc.

Về khả năng chụp ảnh, T5 Pro sở hữu hệ thống camera kép phía sau với cảm biến chính Sony IMX882 50MP có chống rung quang học (OIS) và camera 2MP để đo độ sâu cho ảnh chân dung. Camera trước có độ phân giải 32MP, phục vụ cho nhu cầu chụp selfie và video call.

Điểm nổi bật nhất của T5 Pro 5G là viên pin 9.020 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W, cho phép sạc đầy 50% chỉ trong khoảng 37 phút. Mặc dù có dung lượng pin lớn, thiết bị vẫn giữ được độ dày chỉ 8.25mm và trọng lượng 213 gram. Vivo cam kết độ bền pin lên đến 5 năm.

Về phần mềm, T5 Pro chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện người dùng OriginOS 6, hứa hẹn ba năm cập nhật hệ điều hành chính và năm năm vá lỗi bảo mật. Thiết bị đạt tiêu chuẩn IP68 và IP69 về khả năng kháng nước và chống bụi, đồng thời trang bị cảm biến vân tay quang học trong màn hình, cổng hồng ngoại, Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.2.

Vivo T5 Pro 5G sẽ có hai tùy chọn màu sắc: Đen vũ trụ và Xanh băng, với giá khởi điểm từ 29.999 INR (khoảng 8,46 triệu đồng) cho phiên bản 8GB RAM + 128GB bộ nhớ trong.