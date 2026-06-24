Realme P4x 4G ra mắt: Pin 8.000 mAh, giá 5,08 triệu đồng

Realme vừa âm thầm ra mắt mẫu điện thoại realme P4x 4G, gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn, màn hình rộng và hiệu năng mạnh mẽ cùng nhiều tính năng AI thú vị.

Cụ thể, Realme P4x sở hữu màn hình LCD 6.8 inch với thiết kế giọt nước bắt mắt, hỗ trợ độ phân giải HD+ và tần số quét 120Hz, cùng độ sáng tối đa lên đến 900 nits ở chế độ sáng cao. Bên trong, máy được trang bị vi xử lý 8 nhân T7250, kết hợp với RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong eMMC 5.1. Tùy thuộc vào từng thị trường, thiết bị sẽ có nhiều phiên bản bộ nhớ khác nhau và hỗ trợ mở rộng dung lượng qua thẻ nhớ microSD.

Điểm nổi bật nhất của Realme P4x 4G là viên pin 8.000 mAh, đi kèm với công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 45W. Theo thông tin từ hãng, máy có thể duy trì gần 10 giờ chơi game liên tục với các tựa game được hỗ trợ, đồng thời còn hỗ trợ sạc ngược cho các phụ kiện hoặc điện thoại tương thích. Để đảm bảo hiệu suất ổn định trong quá trình hoạt động cường độ cao, thiết bị cũng được trang bị hệ thống tản nhiệt với diện tích lớn lên đến 11,124 mm².

Về khả năng chụp ảnh, Realme P4x được trang bị camera sau 50MP và camera selfie 5MP. Máy chạy trên giao diện Realme UI dựa trên Android 16 và tích hợp Google Gemini, có thể kích hoạt nhanh chóng thông qua nút nguồn.

Ngoài ra, các tính năng khác của realme P4x bao gồm đèn LED thông báo tùy chỉnh, cảm biến vân tay cạnh bên, hỗ trợ hai SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, jack tai nghe 3.5mm, chuẩn kháng bụi và nước IP64, cùng khả năng chống sốc đạt chuẩn quân sự.

Tại Malaysia, phiên bản Realme P4x 4GB + 256GB được bán với giá 799 MYR (khoảng 5,08 triệu đồng) và có hai tùy chọn màu sắc là Trắng Rally và Xanh Phantom.