Realme P3 Lite ra mắt: Pin 6.000 mAh, màn hình 120Hz, giá nhỉnh 3 triệu đồng

Realme vừa âm thầm ra mắt mẫu smartphone giá rẻ mới mang tên Realme P3 Lite. Mặc dù có mức giá phải chăng, chiếc điện thoại này vẫn sở hữu cấu hình ấn tượng với chip MediaTek mạnh mẽ, pin dung lượng lớn, màn hình mượt mà và thiết kế mỏng nhẹ.

Realme P3 Lite ra mắt

Mặt trước của Realme P3 Lite được trang bị màn hình IPS LCD 6.67 inch, hỗ trợ độ phân giải HD+ và tần số quét 120Hz. Bên trong, máy sử dụng chip Dimensity 6300, một con chip trước đây chỉ có trên các điện thoại tầm trung đời cũ, giúp nâng cao hiệu năng so với các đối thủ trong cùng phân khúc giá rẻ. Realme P3 Lite đi kèm với RAM lên đến 6GB và bộ nhớ trong 128GB, đồng thời cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ lên đến 2TB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Mẫu smartphone này còn gây ấn tượng với viên pin 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W. Mặc dù sở hữu pin lớn, nhưng máy chỉ dày 7.94mm và nặng 197 gram. Về khả năng chụp ảnh, Realme P3 Lite được trang bị camera sau 32MP và camera selfie 8MP.

Ngoài ra, các tính năng nổi bật khác của máy bao gồm hỗ trợ SIM kép lai, giao diện Realme UI 6 tùy chỉnh dựa trên hệ điều hành Android 15, độ bền đạt chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810H, khả năng kháng nước và chống bụi đạt chuẩn IP64, cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên, cùng với hỗ trợ Bluetooth 5.3 và WiFi băng tần kép.

Realme P3 Lite có ba tùy chọn màu sắc: Purple Blossom, Midnight Lily và Lily White. Giá khởi điểm cho phiên bản RAM 4GB + bộ nhớ trong 128GB là 10.499 INR (khoảng 3,1 triệu đồng), phiên bản 6GB + 128GB có giá 11.499 INR (khoảng 3,4 triệu đồng).