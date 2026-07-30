Ra mắt HMD Asha 305 sim kép với giá chỉ từ 1,7 triệu đồng

Điện thoại HMD Asha 305 đã được ra mắt tại Philippines. Được quảng cáo là "điện thoại thông minh hạng nhẹ", sản phẩm được cho là mang lại hiệu năng tốt hơn so với điện thoại phổ thông và đi kèm với hệ điều hành Android AOSP, hơn 100 ứng dụng được chọn lọc, pin có thể tháo rời và phần cứng cơ bản.

HMD Asha 305.

Máy được trang bị chip Unisoc T137, kết hợp với RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB.

Ở mặt trước, HMD Asha 305 có màn hình LCD 5 inch với độ phân giải 480 × 854 pixel.

Về khả năng chụp ảnh, điện thoại được trang bị camera sau 2MP với đèn flash LED, camera trước 2MP khác đảm nhiệm việc chụp ảnh selfie và gọi video.

Điện thoại có pin 2.500mAh có thể tháo rời, có thể cung cấp thời gian chờ lên đến 32 giờ.

Cấu hình chính của HMD Asha 305.

Về phần mềm, máy chạy hệ điều hành Pulse OS, dựa trên Android AOSP và đi kèm với hơn 100 ứng dụng, bao gồm Facebook Lite, Instagram Lite, WhatsApp, TikTok Lite, YouTube, và nhiều ứng dụng khác.

Các tùy chọn kết nối bao gồm: hỗ trợ hai SIM 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2 và giắc cắm tai nghe 3.5mm. Hộp bán lẻ bao gồm pin có thể tháo rời, cáp USB Type-C và bộ sạc.

HMD Asha 305 có hai tùy chọn màu sắc và được bán với giá 3.990 Peso Philippines (khoảng 1,7 triệu đồng). Chiếc điện thoại này ​​sẽ được bán ra tại các thị trường khác trong những tuần tới.