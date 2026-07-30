Google Pixel 11 lộ giá bán, pin bị cắt giảm có còn đáng mua?

Ngày 12/8, Google sẽ chính thức giới thiệu thế hệ smartphone Pixel 11 hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trên thị trường công nghệ. Mặc dù một đại diện cấp cao của hãng đã xác nhận rằng giá cả sẽ tăng trên toàn bộ dải sản phẩm, những thông tin rò rỉ gần đây về mức giá tại thị trường Anh lại mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ.

Theo GSMArena, mức giá của bộ ba Pixel 11 tại Anh đã được tiết lộ. Tin vui là cả phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Pro đều có giá bán thấp hơn so với thế hệ trước, tuy nhiên, người dùng cần lưu ý đến một "cú lừa" nhỏ liên quan đến bộ nhớ lưu trữ.

Cụ thể, chiếc Pixel 11 tiêu chuẩn dự kiến sẽ có giá khởi điểm từ 879 bảng Anh (khoảng 30,78 triệu đồng) cho tùy chọn bộ nhớ 256GB, thấp hơn 20 bảng Anh (khoảng 700 ngàn đồng) so với phiên bản Pixel 10 256GB khi ra mắt.

Tuy nhiên, Google đã loại bỏ tùy chọn bộ nhớ tiêu chuẩn 128GB trên thế hệ mới, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ phải chi nhiều hơn để sở hữu dòng máy mới, mặc dù dung lượng lưu trữ đã được nhân đôi.

Tương tự, Pixel 11 Pro dự kiến có giá khởi điểm từ 1.079 bảng Anh (khoảng 37,9 triệu đồng) cho phiên bản 256GB, cũng thấp hơn 20 bảng Anh so với người tiền nhiệm. Ngược lại, phiên bản cao cấp nhất, Pixel 11 Pro XL, sẽ có mức tăng giá lên tới 80 bảng Anh, đưa giá bán của phiên bản 256GB lên 1.279 bảng Anh (khoảng 44,9 triệu đồng).

Sự phân hóa rõ rệt về giá giữa các phiên bản cho thấy chiến lược định vị sản phẩm mới của Google, tập trung vào các dòng máy nhỏ gọn nhưng vẫn tối đa hóa lợi nhuận từ phiên bản XL.

Ngoài vấn đề giá cả, thông số dung lượng pin của thế hệ Pixel mới cũng đang thu hút sự chú ý. Chỉ có phiên bản tiêu chuẩn được nâng cấp dung lượng pin, trong khi hai phiên bản cao cấp hơn lại có sự giảm nhẹ. Cụ thể, Pixel 11 sẽ được trang bị viên pin 4.985 mAh, tăng nhẹ so với mức 4.970 mAh của Pixel 10.

Trong khi đó, Pixel 11 Pro sẽ có viên pin 4.850 mAh, giảm so với mức 4.870 mAh của Pixel 10 Pro, và Pixel 11 Pro XL cũng bị cắt giảm xuống còn 5.115 mAh so với mức 5.200 mAh của thế hệ trước.

Sự sụt giảm dung lượng pin trên các dòng máy Pro có thể khiến nhiều người dùng yêu thích thời lượng pin dài cảm thấy thất vọng, đặc biệt khi hiệu suất điện năng của bộ vi xử lý mới vẫn chưa được xác định rõ.