Pin mặt trời bỗng giảm công suất dù trời nắng? Đây có thể là nguyên nhân

Việc lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời tại nhà đang trở thành xu hướng phổ biến nhờ vào khả năng khai thác nguồn năng lượng tái tạo và các ưu đãi từ chính phủ các nước. Nhiều hộ gia đình đã chọn năng lượng mặt trời để giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng. Tuy nhiên, một sai lầm lớn mà nhiều người mắc phải là không chú ý đến việc bảo trì hệ thống sau khi lắp đặt, trong khi lại hay tự hỏi tại sao sản lượng điện của tấm pin giảm sút so với những gì được hứa hẹn.

Bụi bẩn làm suy giảm hiệu suất của pin mặt trời.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là bụi bẩn. Các tấm pin mặt trời, thường được lắp đặt ngoài trời, tiếp xúc với nhiều yếu tố môi trường như bụi, bẩn và phân chim. Sự tích tụ này có thể ngăn cản ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm pin, dẫn đến giảm sản lượng điện và ảnh hưởng đến tuổi thọ của hệ thống.

Theo nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Tiên tiến cho Nhân loại vào năm ngoái, bụi bẩn có thể làm giảm hiệu suất của tấm pin từ 10% đến 40%. Các nghiên cứu của MIT cũng cho thấy sản lượng năng lượng có thể giảm 30% chỉ sau một tháng không được vệ sinh. Đặc biệt, các tấm pin đa tinh thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, với mức giảm lên tới 30,48%.

Làm thế nào để đảm bảo không bị tiêu hao điện do bụi bám?

Để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời, việc bảo trì định kỳ là rất quan trọng. Tùy thuộc vào mức độ dễ tiếp cận của tấm pin, người dùng có thể tự vệ sinh hoặc thuê dịch vụ chuyên nghiệp. Sử dụng bàn chải mềm và nước xà phòng thường là đủ để loại bỏ bụi bẩn, với tần suất vệ sinh nên được điều chỉnh theo điều kiện môi trường nơi chúng ta sinh sống.

Người dùng có thể tự vệ sinh hoặc thuê đội ngũ vệ sinh chuyên nghiệp đối với các hệ thống công suất cao.

Nếu muốn tiết kiệm công sức, người dùng có thể đầu tư vào các hệ thống làm sạch tự động cho tấm pin mặt trời. Những hệ thống này hoạt động theo lịch trình và giúp duy trì hiệu suất mà không cần can thiệp thủ công.

Cuối cùng, hãy nhớ vệ sinh tấm pin vào buổi sáng hoặc những ngày nhiều mây để tránh nước bay hơi quá nhanh, đồng thời luôn tắt hệ thống trước khi tiến hành vệ sinh. Việc chăm sóc đúng cách sẽ giúp người dùng tối ưu hóa sản lượng điện từ hệ thống năng lượng mặt trời của mình.