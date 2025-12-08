HMD tung điện thoại “rẻ, bền, pin trâu” cho người hoài niệm Nokia

Cả hai sản phẩm này của HMD đều được thiết kế với thời lượng pin dài, tính năng đơn giản và độ bền cao nhằm phục vụ cho những người dùng cần một thiết bị cơ bản chỉ để thực hiện cuộc gọi, nhắn tin và sử dụng hàng ngày.

HMD 100 và HMD 101 có giá bán từ 278.000 đồng.

HMD 100 được trang bị pin 800 mAh cho phép hoạt động liên tục lên đến 7 ngày, thời gian chờ lên tới 168 giờ và thời gian đàm thoại lên đến 6 giờ. Màn hình của máy có kích thước 1,77 inch với độ phân giải 160x128 pixel và tỷ lệ khung hình 4:5.

Sản phẩm sử dụng chip Unisoc 6533G và chạy trên hệ điều hành S30+, với 8MB RAM và 4MB bộ nhớ trong. Các tính năng nổi bật khác của HMD 100 bao gồm radio FM hỗ trợ kết nối có dây và không dây, loa ngoài, micro, cổng microUSB, giắc cắm tai nghe 3,5 mm, đèn pin LED kép, hỗ trợ 10 ngôn ngữ Ấn Độ, trò chơi Rắn săn mồi và tùy chọn sử dụng một hoặc hai SIM.

Trong khi đó, HMD 101 có pin lớn hơn với dung lượng 1.000 mAh cho thời gian sử dụng lên đến 8,9 ngày, thời gian chờ 213 giờ và thời gian đàm thoại 7 giờ. Màn hình của HMD 101 cũng có kích thước 1,77 inch và độ phân giải tương tự như HMD 100.

Bộ đôi sản phẩm này mang đến những nét đặc trưng trên các mẫu điện thoại Nokia ngày nào.

Máy cũng sử dụng chip Unisoc 6533G và chạy trên hệ điều hành S30+, với 4MB RAM và 4MB bộ nhớ trong. HMD 101 còn tích hợp thêm máy nghe nhạc MP3, hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 32GB, tính năng tự động ghi âm cuộc gọi, cùng các tính năng tương tự như HMD 100.

Về giá bán, HMD 100 có giá 949 Rupee (khoảng 278.000 đồng) với các tùy chọn màu Xám, Xanh ngọc lam và Đỏ. HMD 101 có giá 1.049 Rupee (khoảng 307.000 đồng) với các tùy chọn màu Xám, Xanh ngọc lam và Xanh lam.

Cả hai mẫu điện thoại đều đã có mặt tại các cửa hàng bán lẻ, trên trang web chính thức của HMD và các nền tảng thương mại điện tử tại Ấn Độ. Hiện vẫn chưa rõ kế hoạch của HMD trong việc triển khai bộ đôi HMD 100 và 101 đến các thị trường khác.