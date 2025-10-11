HMD hồi sinh điện thoại "cục gạch" Nokia 800 Tough với thiết kế bền bỉ

Cuối tháng trước, HMD Global đã công bố gia hạn thỏa thuận cấp phép thương hiệu với Nokia, mở ra cơ hội cho những sản phẩm mới. Theo thông tin từ một nguồn tin đáng tin cậy trên mạng xã hội X, công ty đang phát triển mẫu điện thoại bàn phím siêu bền Nokia 800 Tough thế hệ thứ hai. Mẫu điện thoại đầu tiên ra mắt vào năm 2019, nổi bật với thiết kế chú trọng đến độ bền.

Rò rỉ thông tin Nokia 800 Touch thế hệ thứ hai

Mặc dù phiên bản mới dự kiến ra mắt sau 6 năm, những thay đổi dường như không đáng kể. Thông tin rò rỉ cho biết, Nokia 800 Tough thế hệ thứ hai sẽ thay thế cổng microUSB cũ bằng cổng USB-C và nâng cấp hệ điều hành lên KaiOS 3.1, thay vì KaiOS 2.5.2. Hình ảnh render của sản phẩm cho thấy thiết kế gần như giống hệt phiên bản tiền nhiệm, với camera sau đơn, đèn flash LED và loa ngoài.

Ngoài ra, chiếc điện thoại này vẫn giữ khả năng kháng nước và chống bụi đạt chuẩn IP68, cùng chứng nhận độ bền MIL-STD-810G, tương tự như mẫu máy thế hệ đầu tiên. Người dùng đang háo hức chờ đợi thêm thông tin về sản phẩm này trong thời gian tới.