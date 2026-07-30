10 nhà khoa học hàng đầu rời Mỹ và Anh sang Trung Quốc năm 2026

Hàng chục nhà khoa học và chuyên gia đã rời Mỹ và Anh để theo đuổi sự nghiệp tại Trung Quốc trong năm nay. Quyết định này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm tình trạng cắt giảm kinh phí nghiên cứu cũng như sự hạn chế cơ hội dành cho các học giả gốc Trung Quốc khi dẫn dắt các dự án ở phương Tây.

Nhiều nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành đã chuyển việc làm từ Anh, Mỹ sang Trung Quốc vì điều kiện làm việc phù hợp hơn. (Ảnh: SCMP)

Nhà khoa học Zhang Kai của Đại học Yale

Đối với Zhang Kai, nhà khoa học tiên phong trong việc xây dựng ngân hàng dữ liệu cấu trúc tế bào quy mô siêu lớn với độ chính xác cao, việc trở về Trung Quốc là lựa chọn tự nhiên để ông hiện thực hóa các tham vọng nghiên cứu của mình.

Nhà khoa học năng lượng Chen Peipei

Đối với một số nhà khoa học trẻ, uy tín của giới học thuật Anh đang chịu ảnh hưởng tiêu cực do nguồn tài trợ nghiên cứu ngày càng thu hẹp và bối cảnh địa chính trị phức tạp, buộc họ phải tìm kiếm sự ổn định cùng nguồn lực đầu tư ở những quốc gia khác. Đó là lý do Nhà khoa học năng lượng Chen Peipei rời Cambridge để xây dựng phòng thí nghiệm riêng tại Hồng Kông.

Nhà khoa học đoạt giải Nobel Omar Yaghi

Omar Yaghi nhận giải Nobel Hóa học 2025. (Ảnh: Getty Images)

Omar Yaghi, chủ nhân giải Nobel Hóa học năm ngoái, đã chính thức gia nhập Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) để lãnh đạo một trung tâm nghiên cứu mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Nhà khoa học nghiên cứu lỗ đen Dai Liang

Dai Liang đã rời Mỹ về Thượng Hải. Anh là nhà vật lý từng nhận học bổng dành cho “các nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất” tại Mỹ và Canada nhờ các công trình nghiên cứu về lỗ đen.

Nhà khoa học chip đang lên Jiang Jianfeng

Jiang Jianfeng cho biết quyết định trở về quê hương là một lựa chọn tự nhiên. (Ảnh: SCMP)

Hầu hết các học giả phải mất từ 8 đến 10 năm sau khi nhận bằng tiến sĩ mới có thể trở thành người hướng dẫn luận án tiến sĩ. Tuy nhiên, chuyên gia bán dẫn Jiang Jianfeng đã đạt được cột mốc này chỉ trong 18 tháng. Jiang Jianfeng rời MIT đến Đại học Bắc Kinh

Nhà thần kinh học nổi tiếng Chih-Ying Su

Nhà thần kinh học danh tiếng Chih-Ying Su, chuyên gia nghiên cứu cơ chế khứu giác trên ruồi giấm và muỗi, đã rời vị trí Phó trưởng khoa tại Đại học California, San Diego để gia nhập Học viện Khoa học Y tế Thâm Quyến (SMART).

Nhà khoa học AI Ling Haibin

Ling Haibin là cựu Giáo sư Sáng tạo Empire tại Đại học Stony Brook ở New York và là thành viên của IEEE. (Ảnh: SCMP)

Ling Haibin, nhà khoa học máy tính nổi tiếng và là người phát minh ra ứng dụng nhận dạng thực vật trên thiết bị di động đầu tiên trên thế giới, đã từ bỏ vị trí nghiên cứu tại Mỹ để đảm nhận công việc toàn thời gian tại Đại học Tây Hồ ở Hàng Châu, miền đông Trung Quốc.

Nhà khoa học hàng đầu về thị giác máy tính Liang Jie

Hai mươi năm trước, các công nghệ do Liang Jie phát triển tại Microsoft đã được tích hợp trực tiếp vào các sản phẩm phổ biến toàn cầu như Windows Media Player và đĩa Blu-ray, phục vụ hàng triệu người dùng.

Chuyên gia chip nhớ

Một chuyên gia về đóng gói bán dẫn và chip nhớ đã quyết định rời Đại học California, Irvine sau hơn hai thập kỷ gắn bó để gia nhập một công ty vật liệu dẫn điện hàng đầu tại miền đông Trung Quốc.

Zhu Ziqiang - Chuyên gia hàng đầu thế giới về động cơ xe điện

Ông Zhu Ziqiang, người vừa gia nhập Đại học Bách khoa Hồng Kông với tư cách là giáo sư chủ nhiệm bộ môn máy điện và hệ thống điều khiển. (Ảnh: SCMP)

Zhu Ziqiang, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về kỹ thuật động cơ điện, đã khép lại sự nghiệp gần bốn thập kỷ tại Anh để đảm nhận vị trí giáo sư toàn thời gian tại Đại học Bách khoa Hồng Kông.