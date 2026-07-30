Nhiều người chỉ quan tâm sạc nhanh nhưng lại bỏ qua điều quan trọng hơn

Khi lựa chọn smartphone, hai thông số kỹ thuật quan trọng mà người dùng thường chú ý là dung lượng pin (mAh) và công suất sạc (W). Mặc dù hai khái niệm này khác nhau, nhưng chúng có mối liên hệ chặt chẽ. Vậy, yếu tố nào cần được xem xét kỹ lưỡng nhất khi mua điện thoại? Câu trả lời phụ thuộc vào cách người dùng sử dụng thiết bị.

Smartphone trang bị pin dung lượng lớn ngày càng nhiều.

Vai trò của dung lượng pin và công suất sạc

Pin có dung lượng cao, thường từ 5.000 mAh trở lên, mang lại lợi thế mà sạc nhanh không thể thay thế: thời gian sử dụng lâu dài. Nếu người dùng thường xuyên ra ngoài, đi du lịch hoặc không có thói quen sạc điện thoại trong ngày, một viên pin dung lượng lớn sẽ là lựa chọn tối ưu. Sự khác biệt giữa một chiếc điện thoại có thời gian sử dụng một ngày và một chiếc có thể kéo dài đến một ngày rưỡi hoặc hai ngày là rất đáng kể, bởi điều đó giúp người dùng cảm thấy yên tâm hơn khi không có nguồn điện gần bên.

Ngược lại, nếu thường xuyên có thể tiếp cận ổ cắm điện tại nhà, văn phòng hoặc trên xe hơi, công nghệ sạc nhanh sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm sử dụng điện thoại của người dùng. Chỉ cần cắm sạc trong 10 phút, người dùng có thể có thêm từ 3 đến 4 tiếng sử dụng. Với bộ sạc 100W trở lên, phổ biến ở các thương hiệu như Xiaomi và OnePlus, quá trình sạc trở nên nhanh chóng và gần như không gây gián đoạn.

Nhưng đối với một số trường hợp, sạc nhanh vẫn là ưu tiên của nhiều người.

Đâu là lựa chọn nên được ưu tiên?

Tùy theo trường hợp sử dụng mà người dùng ưu tiên lựa chọn nào khi mua smartphone. Nếu lịch trình không ổn định, thường xuyên di chuyển hoặc không muốn phụ thuộc vào ổ cắm điện, người dùng nên ưu tiên chọn điện thoại có pin dung lượng lớn. Ngược lại, nếu có thói quen sinh hoạt ổn định, dễ dàng tiếp cận bộ sạc và muốn một chiếc điện thoại nhẹ, mỏng, sạc nhanh sẽ là giải pháp lý tưởng cho người dùng.

Tốt hơn hết, người dùng nên tìm kiếm một chiếc điện thoại kết hợp cả hai yếu tố này. Trong thực tế, trên thị trường hiện nay có khá nhiều mẫu điện thoại cung cấp sự kết hợp hoàn hảo giữa dung lượng pin lớn và công nghệ sạc nhanh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ thói quen sử dụng của bản thân để đưa ra quyết định phù hợp.