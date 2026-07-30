Cách thêm tùy chọn đăng nhập Google bằng hình selfie cực tiện

Năm ngoái, Google đã giới thiệu tính năng Recovery Contacts, cho phép người dùng chỉ định một người bạn hoặc thành viên gia đình đáng tin cậy để xác minh danh tính khi bị khóa tài khoản. Mới đây, Google đã bổ sung một tùy chọn “xác thực bằng hình selfie”, giúp người dùng khôi phục quyền truy cập mà không cần phải gọi điện cho bạn bè.

Tương tự như Recovery Contacts, tính năng xác thực bằng hình selfie yêu cầu người dùng thực hiện một số bước thiết lập trước khi có thể sử dụng khuôn mặt của mình để đăng nhập. Cụ thể, người dùng cần ghi lại một video tham chiếu mà Google sẽ sử dụng để xác minh danh tính mỗi khi họ cố gắng đăng nhập theo cách này.

Cách thiết lập đăng nhập Google với hình selfie trên thiết bị di động

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo thiết bị có kết nối internet hoạt động và người dùng đã cho phép truy cập camera trên thiết bị hoặc trình duyệt của mình. Người dùng cũng cần tháo kính râm, khẩu trang hoặc mũ để mắt, mũi và miệng của mình được nhìn thấy rõ ràng, đồng thời đảm bảo không có người hoặc hình ảnh khuôn mặt nào khác ở phía sau.

Khi đã sẵn sàng, hãy làm theo các hướng dẫn sau để bật tính năng đăng nhập bằng video selfie:

Mở ứng dụng Google trên điện thoại, chạm vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải và chọn Manage your Google Account. Đăng nhập nếu được yêu cầu.

Chọn tùy chọn Security and sign-in, cuộn xuống phần "How you sign in to Google" và chọn Selfie video. Nếu không thấy, hãy tìm mục "Selfie video" ngay bên dưới danh sách, trong phần "You can add more sign-in options".

Ở trang tiếp theo, chạm vào Continue. Sau đó, người dùng sẽ thấy phần giải thích về cách tính năng này hoạt động, cách quản lý ảnh selfie cá nhân và cách chúng được xử lý. Chạm vào I agree để chuyển sang quay video selfie.

Trang tiếp theo liệt kê một vài mẹo để quay video selfie. Người dùng hãy làm theo sát sao để tránh gặp lỗi. Nhấn Next khi đã sẵn sàng chụp ảnh selfie, chọn Start và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Sau khi hoàn tất, Google sẽ xác minh ảnh selfie, quá trình này có thể mất vài phút. Sau đó, người dùng sẽ thấy thông báo xác nhận có nội dung "Your selfie has been saved", cùng với một ghi chú rằng người dùng có thể thay thế hoặc xóa ảnh bất cứ lúc nào trong cài đặt bảo mật của mình. Nhấn OK để hoàn tất.

Người dùng sẽ tự động được chuyển hướng đến trang Video Selfie trong phần Security and sign-in, nơi sẽ hiển thị ảnh selfie người dùng vừa chụp cùng với huy hiệu xác minh và nút xóa ảnh bất cứ khi nào người dùng muốn. Nếu muốn hoàn tất thiết lập trên máy tính để bàn, hãy truy cập myaccount.google.com/video-verification và làm theo các bước tương tự như trên.

Tính năng đăng nhập bằng video selfie mang đến một phương thức nhanh chóng và dễ dàng để khôi phục tài khoản Google khi mật khẩu hoặc thiết bị phụ không khả dụng. Quá trình thiết lập chỉ mất vài phút và người dùng có thể xóa video selfie bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lưu ý rằng tính năng này không khả dụng cho các tài khoản Workspace, tài khoản trẻ em hoặc tài khoản tham gia Advanced Protection Program.