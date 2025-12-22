Smartphone giá rẻ HMD Vibe 2 lộ cấu hình: Màn 90Hz, camera 50MP

Theo Gizmochina, HMD Global đang phát triển một mẫu điện thoại giá rẻ mới mang tên HMD Vibe 2. Mới đây, leaker HMD_MEME'S đã tiết lộ thông số kỹ thuật chính của sản phẩm này.

HMD Vibe 2 sẽ được trang bị màn hình IPS LCD 6.75 inch với độ phân giải HD+, hỗ trợ tần số quét 90Hz, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà hơn so với các màn hình 60Hz thông thường. Về hiệu năng, thiết bị sẽ sử dụng chip Unisoc T7200 kết hợp với RAM 4GB, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cơ bản. Người dùng có thể lựa chọn giữa hai phiên bản bộ nhớ trong 128GB và 256GB, cùng khả năng mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Về khả năng chụp ảnh, HMD Vibe 2 được trang bị camera chính 50MP ở mặt sau, đi kèm với camera phụ 0.8MP, thường thấy trong các thiết kế camera kép, có khả năng hỗ trợ đo độ sâu cho chế độ chụp chân dung. Ở mặt trước, điện thoại có thể có camera selfie 2MP hoặc 5MP.

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin 5.000 mAh, đủ để sử dụng thoải mái trong một ngày. Tuy nhiên, máy chỉ hỗ trợ sạc công suất 10W. Một trong những ưu điểm nổi bật của HMD Vibe 2 là việc được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 15 ngay khi xuất xưởng.