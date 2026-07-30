Điều hòa tương lai có thể không còn dùng gas lạnh

Chỉ khoảng 20% số nhà ở châu Âu được trang bị máy điều hòa không khí, một con số gây bất ngờ khi so sánh với 90% ở Mỹ. Các hệ thống HVAC hoàn chỉnh từ những thương hiệu nổi tiếng tại Mỹ vẫn chưa phổ biến tại châu Âu. Trong khi quạt và điều hòa di động đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ, chúng có thể không đủ để đối phó với cái nóng ngày càng gia tăng.

Thế giới ngày càng chứng kiến nhiều đợt nắng nóng diện rộng.

Giờ đây, việc châu Âu đang trải qua tình trạng ấm lên với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu, dẫn đến những mùa hè nóng bức hơn bao giờ hết, đã thúc đẩy sự phát triển của thế hệ điều hòa không khí mới, hoạt động mà không cần sử dụng chất làm lạnh thông thường. Thay vì dựa vào các chất hóa học, những hệ thống tiên tiến này sử dụng hỗn hợp vật liệu rắn, từ trường, dòng điện và áp suất cơ học để truyền nhiệt, hứa hẹn mang đến một giải pháp làm mát sạch hơn cho lục địa này.

Theo thống kê, điều hòa không khí hiện tại chiếm khoảng 3% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Dự báo, nhu cầu sử dụng điều hòa có thể tăng gấp ba lần vào năm 2050. Đặc biệt, các loại khí gas làm lạnh chứa flo mà chúng ta đang sử dụng có thể độc hại hơn carbon dioxide (CO2) hàng nghìn lần nếu thoát ra môi trường. Do đó, Liên minh châu Âu đang tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế.

Giải pháp mà Châu Âu hướng đến hứa hẹn giảm tác hại đến môi trường.

Một trong những giải pháp tiềm năng là công nghệ làm mát bằng chất rắn, cho phép truyền nhiệt mà không cần tuần hoàn chất làm lạnh hóa học. Một số ý tưởng đang được nghiên cứu khác bao gồm công nghệ làm mát đàn hồi nhiệt, sử dụng hợp kim niken-titan để hấp thụ nhiệt khi bị kéo giãn, và máy bơm nhiệt không cần chất làm lạnh, truyền nhiệt bằng dòng điện. Các nhà khoa học cũng đang thử nghiệm các hệ thống làm mát dựa vào từ trường và các tinh thể nhựa nhạy áp suất có khả năng giải phóng và hấp thụ nhiệt.

Tuy nhiên, tất cả những hệ thống này vẫn đang trong giai đoạn thương mại hóa ban đầu, và hiệu quả của chúng trên quy mô lớn vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải. Trong khi đó, châu Âu vẫn phải đối mặt với tình trạng nhiệt độ tăng cao mà chưa có nhiều giải pháp khả thi để giảm thiểu.