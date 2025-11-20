HMD ra mắt Terra M với thiết kế siêu bền, pin 10 ngày

HMD Global vừa âm thầm ra mắt Terra M, một chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn và chắc chắn, được thiết kế đặc biệt cho người dùng cần khả năng liên lạc đáng tin cậy trong những điều kiện khắc nghiệt.

HMD Terra M ra mắt

HMD Terra M sở hữu màn hình cảm ứng 2.8 inch, cho phép người dùng thao tác ngay cả khi đeo găng tay. Điện thoại này còn được trang bị loa công suất lớn, các phím lập trình Push to Talk và phím khẩn cấp. Chạy trên phần mềm dành cho doanh nghiệp, Terra M hỗ trợ triển khai nhanh chóng, tích hợp sẵn các ứng dụng doanh nghiệp và cho phép đăng ký Quản lý Thiết bị Di động (MDM) một cách dễ dàng.

Jean-François Baril, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của HMD, cho biết Terra M và Ivalo XE là một phần trong kế hoạch của công ty nhằm phát triển các giải pháp di động an toàn, linh hoạt và có chủ quyền cho các nhiệm vụ quan trọng.

Điện thoại có thiết kế bền bỉ

Chiếc điện thoại này được thiết kế để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt, đáp ứng tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H và có khả năng kháng nước, kháng bụi với tiêu chuẩn IP68 và IP69K. Terra M có thể chịu được những cú rơi từ độ cao lên tới 1,8 mét, hỗ trợ kết nối 4G, VoLTE, VoWi-Fi, chế độ điểm phát sóng, NFC, hai SIM và eSIM.

Sử dụng chipset Qualcomm Dragonwing QCM2290, Terra M sẽ nhận được 5 năm cập nhật bảo mật hàng quý kể từ ngày ra mắt toàn cầu. Thời lượng pin của thiết bị lên tới 10 ngày ở chế độ chờ nhờ tính năng quản lý năng lượng tối ưu.

HMD Terra M có thời lượng pin ấn tượng

Ngoài ra, HMD cũng giới thiệu các phụ kiện chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc thù, bao gồm đế sạc dạng xếp có thể kết nối tối đa 10 thiết bị và bao đựng gắn thắt lưng siêu bền, giúp người dùng dễ dàng truy cập khi làm việc ngoài hiện trường hoặc theo ca.