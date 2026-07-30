8 nâng cấp đáng tiền sẽ có trên iPhone 20 của Apple

Apple dự kiến ​​giới thiệu dòng iPhone mới, bao gồm cả iPhone Ultra được đồn đoán trong tháng 9 tới. Cùng với đó, những thông tin rò rỉ hấp dẫn về iPhone kỷ niệm 20 năm đang bắt đầu rộ lên.

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Theo YouTuber AppleTrack, dưới đây là 8 nâng cấp lớn có thể sẽ xuất hiện trên iPhone 20 của "Nhà Táo".

1. Thiết kế hoàn toàn kính

Một trong những tin đồn nhất quán nhất là Apple có kế hoạch làm cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm có thiết kế hoàn toàn bằng kính, bắt đầu từ màn hình.

AppleTrack cho rằng Apple đã đặt tên mã cho iPhone tiếp theo là "Glasswing" - một loại bướm có cánh trong suốt.

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Nói một cách đơn giản, iPhone 20 sẽ không có viền màn hình mà sở hữu màn hình cong 4 cạnh, được gắn liền mạch với mặt lưng bằng kính và gốm.

2. Thiết kế cong cạnh

Tiếp tục với màn hình, iPhone 20 sẽ có hai kích thước: 6,3 inch và 6,9 inch. iPhone hiện tại đã khá tròn nhưng thiết kế mới này có thể làm cho chúng thậm chí còn cong hơn.

Apple Watch Series 7 đã gợi ý về hình dáng của iPhone 20. Khi không có viền hai bên, iPhone 20 sẽ cho trải nghiệm liền mạch hơn so với thiết kế hai tông màu hiện có trên iPhone 17 Pro.

3. Loại bỏ phần khoét ở cạnh màn hình

Kể từ khi khu vực Dynamic Island được giới thiệu với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max, đã có tin đồn cho rằng Apple đang cố gắng giảm hoặc loại bỏ các phần khoét cho camera trước và Face ID.

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Thay vào đó, Apple sẽ thay thế chúng bằng công nghệ ẩn dưới màn hình, giúp giấu các tính năng đó bên dưới màn hình. Điều đó cũng có nghĩa là Dynamic Island sẽ nhỏ hơn hoặc thậm chí không tồn tại.

4. Camera chính khủng hơn

Hiện tại, iPhone 17 Pro có cụm camera sau 48 MP, bao gồm camera chính, ống kính siêu rộng và ống kính tele. Tuy nhiên, theo AppleTrack, iPhone 20 sẽ có "bước nhảy vọt" lớn lên cảm biến 200MP, ít nhất là đối với camera chính, giúp chúng sánh ngang với dòng điện thoại Ultra Galaxy S của Samsung.

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Điều này phù hợp với những tin đồn hồi đầu năm nay cho rằng Apple đang thử nghiệm cảm biến 1/1.12 inch để nâng cấp camera lên 200MP.

5. Ổn định hình ảnh

Cùng với camera chính khủng, ống kính siêu rộng sẽ có tính năng ổn định hình ảnh quang học. Về cơ bản, điều này giúp iPhone quay video mượt mà hơn và ít bị rung lắc hơn.

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Ống kính tele đã có công cụ này và khá hữu ích. Nếu tính năng này được tích hợp vào ống kính siêu rộng, người dùng sẽ có những bộ phim siêu mượt mà.

6. Các nút mới

Các nút bấm vật lý có thể trở thành dĩ vãng với iPhone 20. Có tin đồn cho hay, Apple sẽ loại bỏ các nút bấm vật lý để thay thế bằng các nút cảm ứng có phản hồi xúc giác. Điều này sẽ giúp iPhone 20 chống nước tốt hơn.

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Tương tự như những tin đồn về cảm biến dưới màn hình, các nút phản hồi xúc giác đã được đồn đoán từ ít nhất năm 2022. Bằng sáng chế cho các nút phản hồi xúc giác trên iPhone 20 cũng đã xuất hiện vào tháng 10 năm ngoái.

7. Không còn loa

Tin đồn này khá táo bạo. Khả năng cao là Apple sẽ loại bỏ loa ở phía dưới của iPhone 20.

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Thay vào đó, Apple sẽ sử dụng "công nghệ rung" mà không cần đến lỗ khoét loa. Âm thanh sẽ được tạo ra bởi các rung động. Theo thông tin rò rỉ, tính năng này sẽ ra mắt cùng với iPad mini OLED ​​vào cuối năm nay.

8. Pin tốt hơn

Tin đồn cuối cùng xoay quanh nguồn điện và pin. Đầu tiên, AppleTrack cho biết, Apple sẽ giới thiệu sạc không dây ngược với iPhone 20, được hỗ trợ bởi một loại pin mới.

Kể từ năm 2024, các nhà sản xuất Trung Quốc như Oppo và Huawei đã giới thiệu pin silicon carbon trong điện thoại, cho phép lắp đặt pin dung lượng lớn hơn vào cùng một không gian với pin lithium-ion hiện tại.

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"Đối thủ" Samsung cũng đã chuyển sang sử dụng silicon carbon với Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Apple luôn thận trọng với công nghệ mới và iPhone 20 có thể là thời điểm để Apple thử nghiệm công nghệ pin mới.

Giá bán và ngày phát hành

Dự kiến, công chúng sẽ thấy màn ra mắt của iPhone kỷ niệm 20 năm vào tháng 9/2027 cùng với iPhone Ultra 2.

Về giá bán, iPhone 20 có lẽ sẽ không rẻ. Apple vừa tăng giá tất cả các sản phẩm trừ iPhone. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ thể hiện xu hướng giá vào năm tới.