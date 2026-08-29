Ra mắt Galaxy S26 FE, giá từ 16,99 triệu đồng

Galaxy S26 FE đã chính thức ra mắt, trở thành thành viên mới nhất của dòng Galaxy S26 và là mẫu máy đầu tiên trong dòng này được cài sẵn giao diện người dùng One UI 9 ngay khi xuất xưởng.

Nhìn chung, sản phẩm vẫn là một trong những lựa chọn giá rẻ hơn để tiếp cận dòng điện thoại hiện tại của hãng, cạnh tranh tốt hơn so với iPhone 17e (giá khởi điểm 17,49 triệu đồng).

Những tính năng về nhiếp ảnh

Galaxy S26 FE có tính năng My FanCam – tính năng từng xuất hiện trên các dòng điện thoại màn hình gập mới nhất của Galaxy. Tính năng này có khả năng tự động theo dõi và giữ chủ thể bạn chọn ở chính giữa khung hình, đồng thời điều chỉnh lại bố cục video khi bối cảnh thay đổi; nhờ đó, những đoạn phim quay trong tình huống hỗn loạn sẽ ít cần chỉnh sửa thủ công hơn sau khi quay.

Galaxy S26 FE.

Tính năng Super Steady (Siêu ổn định) kết hợp với Horizontal Lock (Khóa ngang) cũng được tích hợp, giúp giữ khung hình cân bằng ngay cả khi quay các chủ thể di chuyển nhanh. Máy hỗ trợ zoom quang học 3x để chụp ảnh từ xa. Thêm vào đó, camera trước 12MP được nâng cấp với góc nhìn rộng hơn so với mẫu năm ngoái, giúp việc chụp ảnh selfie nhóm trở nên thuận tiện hơn.

Công nghệ Nightography vẫn được duy trì để hỗ trợ chụp trong điều kiện thiếu sáng. Về khía cạnh chỉnh sửa, Photo Assist giúp tinh chỉnh hình ảnh dựa trên các câu lệnh văn bản đơn giản và hiển thị chi tiết từng bước thay đổi để bạn có thể hoàn tác bất kỳ thao tác nào. Ngoài ra, Gemini Omni còn có khả năng biến ảnh và video trong Thư viện thành các đoạn phim hoàn chỉnh, tuy nhiên tính năng này yêu cầu đăng ký gói Google AI Pro.

Galaxy AI bổ sung ngữ cảnh mới cho Now Brief và Now Nudge

Các tính năng Galaxy AI lần này chủ yếu tập trung vào việc tinh chỉnh. Now Brief (ra mắt cùng dòng Galaxy S25) cung cấp các thẻ thông tin tóm tắt có thể tùy chỉnh về thời tiết, sức khỏe, v.v., và bạn thậm chí có thể tự tạo thẻ thông tin theo ý muốn.

Các màu của Galaxy S26 FE.

Now Nudge đã mở rộng hỗ trợ một số ứng dụng và thông báo từ bên thứ ba. Tính năng Circle to Search (Khoanh vùng tìm kiếm) của Google cũng cho phép nhận diện nhiều đối tượng trong cùng một bức ảnh thay vì bắt buộc người dùng phải khoanh vùng từng đối tượng một.

Pin, màn hình và chuyển đổi dữ liệu từ iPhone

Viên pin 4.900mAh có dung lượng tương đương năm ngoái; Samsung cho biết củ sạc 45W (được bán riêng) có thể sạc đầy khoảng 65% pin trong vòng 30 phút.

Máy sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,7 inch, hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz và độ sáng tối đa 1.900 nit. Tính năng Smart Switch đã được nâng cấp để hỗ trợ người dùng chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ sang. Người dùng chỉ cần quét mã QR để chuyển không dây các thông tin như mật khẩu, khóa truy cập (passkey), lịch sử cuộc gọi, cài đặt hỗ trợ tiếp cận và dữ liệu eSIM mà không cần cài đặt thêm ứng dụng nào khác.

Galaxy S26 FE có màn hình siêu nét.

Đi kèm với máy là cam kết hỗ trợ nâng cấp hệ điều hành trong 7 thế hệ và cập nhật bảo mật trong 7 năm kể từ ngày ra mắt toàn cầu; dịch vụ Samsung Care+ thông qua trung tâm Bảo hành và Chăm sóc khách hàng mới trên One UI 9 cùng gói Google AI Pro miễn phí 6 tháng kèm 5TB dung lượng lưu trữ đám mây.

Giá bán, màu sắc và thời điểm mở bán

Máy có các tùy chọn màu Xanh hạt dẻ (Pistachio), Xanh việt quất (Blueberry) và Xám chì (Graphite), cùng hai mức dung lượng lưu trữ là 128GB hoặc 256GB. Samsung.com, các nhà mạng và đại lý bán lẻ trên toàn quốc sẽ bắt đầu bán ra từ ngày 4/9.

Tại Việt Nam, sản phẩm được bán ra với giá từ 16,99 triệu đồng.

Thông số kỹ thuật tóm tắt của Galaxy S26 FE

- Màn hình: Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch, độ phân giải FHD+, tốc độ làm mới 120Hz, độ sáng 1.900 nit

- Vi xử lý: Exynos 2500 (3nm)

- Bộ nhớ RAM: 8GB

- Bộ nhớ trong: 128GB hoặc 256GB

- Camera sau: 50MP (góc rộng), 12MP (góc siêu rộng), 8MP (tele với zoom quang 3x)

- Camera trước: 12MPPin: 4.900mAh, sạc có dây 45W, sạc không dây 15W

- Phần mềm: Hệ điều hành Android 17 với giao diện người dùng One UI 9

- Kích thước & Trọng lượng: 161,6 x 76,9 x 7,4mm, 193g; Kháng bụi và nước chuẩn IP68