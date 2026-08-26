Nhiều điện thoại Galaxy sắp mất một tính năng quan trọng từ Samsung

Kể từ ngày 25/8, Samsung sẽ bắt đầu triển khai một số thay đổi quan trọng đối với các dịch vụ thanh toán trên điện thoại Galaxy đời cũ. Theo đó, người dùng sẽ không thể thực hiện thanh toán qua Galaxy Store và Galaxy Themes trên các thiết bị chạy Android 5.0 trở xuống.

Nhiều điện thoại Galaxy đời cũ sắp bị Samsung "bỏ rơi".

Những thay đổi này nhằm đảm bảo quy trình thanh toán của Samsung an toàn và đáng tin cậy hơn. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ không thể mua ứng dụng, chủ đề hay nội dung trả phí khác thông qua Samsung Checkout trên các thiết bị cũ.

Để tránh bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này, Samsung khuyến nghị người dùng nên kiểm tra và cập nhật phần mềm của điện thoại lên phiên bản mới nhất nếu có thể. Việc nâng cấp thiết bị không chỉ giúp bảo vệ quyền truy cập vào nội dung trả phí mà còn đảm bảo an toàn cho thông tin ngân hàng và thanh toán nhạy cảm.

Mặc dù việc ngừng hỗ trợ các dịch vụ trên phần mềm cũ có thể gây khó khăn cho một số người dùng, nhưng đây là quyết định hợp lý trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển. Đặc biệt, người dùng có thể cân nhắc nâng cấp lên các mẫu điện thoại mới hơn như Galaxy S26 Ultra.

Thông báo đến từ Samsung.

Dù các thiết bị cũ vẫn có thể hoạt động bình thường, việc không còn hỗ trợ thanh toán sẽ khiến trải nghiệm sử dụng của người dùng bị hạn chế. Đây là một bước đi cần thiết của Samsung nhằm bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng trở nên quan trọng.