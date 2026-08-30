Top 6 smartphone tầm trung được giảm giá mạnh nhất dịp 2/9

Thị trường smartphone tầm trung đang trở nên cạnh tranh khi các nhà bán lẻ liên tục điều chỉnh giá để thu hút người dùng trong mùa mua sắm cuối hè. Dịp Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm nhiều mẫu smartphone được giảm giá, đặc biệt với những thiết bị đã ra mắt một thời gian.

Dưới đây là 5 mẫu smartphone đáng chú ý trong phân khúc tầm trung đang có mức giá hấp dẫn, phù hợp với những nhu cầu sử dụng khác nhau.

1. Poco X8 Pro Max: Giảm tới 3,8 triệu đồng

Giá bán từ: 13,19 triệu đồng

Poco X8 Pro Max là một trong số nhiều smartphone tầm trung đang được giảm giá trong dịp lễ 2.9. Sản phẩm này hướng tới nhóm người dùng đặt hiệu năng lên hàng đầu. Điểm đáng quan tâm ở mẫu máy này là khả năng đáp ứng các tác vụ nặng như chơi game, chỉnh sửa nội dung hoặc sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc nhờ được tích hợp chip MediaTek Dimensity 9500s và RAM 12GB.

Poco X8 Pro Max.

Chưa hết, Poco X8 Pro Max còn tạo điểm nhấn với màn hình siêu lớn - 6,83 inch cùng viên pin cực to - 8500 mAh, cho trải nghiệm xem phim xuyên ngày. Thêm nữa, thiết lập camera sau kép 50MP + 8MP và camera selfie 20MP cũng đủ "ngon" để chinh phục các tín đồ hay chụp ảnh sống ảo khi đi du lịch.

2. Nothing Phone 2A Plus 5G: Giảm tới 3,5 triệu đồng

Giá bán từ: 7,99 triệu đồng

Không chạy theo kiểu thiết kế phổ biến của smartphone Android, Nothing Phone 2A Plus 5G tạo dấu ấn bằng ngoại hình đặc trưng. Đây là yếu tố đáng cân nhắc với người dùng không muốn sở hữu một thiết bị có diện mạo tương tự phần lớn smartphone trên thị trường.

Nothing Phone 2A Plus 5G.

Bên cạnh thiết kế, kết nối 5G giúp máy có khả năng tận dụng mạng di động thế hệ mới tại những khu vực được hỗ trợ. Con chip MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G bên trong cùng RAM 12GB cũng dư sức giúp các game thủ thư giãn thoải mái trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Các thông số ấn tượng còn lại của điện thoại bao gồm: màn hình 6,7 inch, pin 5000 MP, camera sau kép 50MP, camera selfie 50MP.

3. Oppo Reno12 5G: Giảm tới 3,8 triệu đồng

Giá bán từ: 9,19 triệu đồng

Oppo Reno12 5G là cái tên phù hợp với người dùng muốn một chiếc smartphone phục vụ tương đối toàn diện các nhu cầu thường ngày. Máy cũng đang được giảm giá khá mạnh trong dịp 2.9 năm nay.

Oppo Reno12 5G.

Lợi thế lớn nhất của máy là khả năng sạc pin 80W cho viên pin 5000 mAh, giúp chủ nhân không phải chờ đợi quá lâu. Ngoài ra, Oppo còn tích hợp cho sản phẩm RAM 12GB, giúp xử lý ứng dụng mượt mà hơn. Cuối cùng, camera trước và sau có độ phân giải lần lượt là 32MP và 50MP cũng thỏa mãn mọi nhu cầu chụp ảnh cơ bản của người dùng phổ thông.

4. Sony Xperia 10 VII: Giảm tới 3,5 triệu đồng

Giá bán từ: 9,99 triệu đồng

Sony Xperia 10 VII hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng điện thoại gọn nhẹ và khả năng nhiếp ảnh khá. Đó là bởi sản phẩm chỉ có màn hình 6,1 inch gọn gàng, dễ sử dụng bằng 1 tay và camera chính 50MP có khả năng chụp ảnh khá đẹp.

Sony Xperia 10 VII.

Giống như nhiều smartphone tầm trung khác, điện thoại cũng có viên pin 5000 mAh, con chip xử lý hiệu năng khá - Snapdragon 6 Gen 3 cùng RAM 8GB, hứa hẹn đáp ứng tốt các nhiệm vụ phổ biến hoặc chơi game nhẹ.

5. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G: Giảm tới 2,81 triệu đồng

Giá bán từ: 7,99 triệu đồng

Redmi Note 14 Pro Plus 5G thuộc nhóm smartphone có định hướng cung cấp nhiều tính năng trong một mức giá tầm trung. Đây là lựa chọn đáng chú ý với người dùng muốn một thiết bị có thể đảm nhiệm từ công việc, giải trí đến chụp ảnh mà không phải chuyển sang phân khúc cao cấp.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G.

Điểm nhấn của sản phẩm là camera 200MP, cho phép người dùng chụp ảnh cực sắc nét và sống động ở nhiều điều kiện ánh sáng. Tiếp đó, con chip Snapdragon 7s Gen 3 bên trong cùng RAM 8GB cũng cung cấp hiệu năng khá mạnh, viên pin dung lượng 5110 mAh đủ dùng trong cả ngày dài. Ở phía trước, màn hình 6,67 inch cũng có tốc độ làm mới 120Hz siêu mượt mà, chơi game "đã" mắt hơn.