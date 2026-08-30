Bản cập nhật Windows 11 lại "gây họa" cho người dùng với lỗi giao diện khó hiểu

Windows 11 vừa nhận được một bản cập nhật mới ở giai đoạn thử nghiệm (preview), mang lại một số cải tiến giao diện đáng chú ý, trong đó có tùy chọn di chuyển thanh taskbar mà nhiều người dùng mong đợi từ lâu. Tuy nhiên, đi kèm với đó là hàng loạt lỗi khiến bản cập nhật này được đánh giá là "cài đặt với rủi ro tự chịu".

Giao diện bị biến đổi khó hiểu trên Windows 11 sau khi cập nhật.

Theo ghi nhận từ Windows Latest, các lỗi phổ biến bao gồm con trỏ chuột bị đổi thành "con trỏ trắng cỡ lớn" và hình nền bị chuyển thành màu đen trống trơn. Trên Reddit, trong chủ đề chính thức liên quan đến bản cập nhật này, có khá nhiều báo cáo về tình trạng con trỏ chuột kiểu cũ xuất hiện và không thể thay đổi được. Người dùng cho biết dù cố gắng chuyển về con trỏ ban đầu, hệ thống vẫn tự động quay lại con trỏ kiểu cũ. Riêng lỗi hình nền đen thì người dùng vẫn có thể khắc phục được.

Dù gặp lỗi, bản cập nhật tùy chọn này vẫn thu hút nhiều người dùng cài đặt do đi kèm các thay đổi giao diện được chờ đợi từ lâu, bao gồm khả năng di chuyển thanh taskbar khỏi vị trí mặc định ở cuối màn hình và thay đổi kích thước menu Start. Ngoài ra, bản cập nhật còn bổ sung tùy chọn tắt Bing trong tính năng tìm kiếm của Windows 11. Đây đều là những tính năng được nhiều người dùng mong muốn trong thời gian qua.

Theo ghi nhận, các lỗi phát sinh chủ yếu chỉ mang tính thẩm mỹ, tuy nhiên lại khiến hệ điều hành trông đơn điệu và thiếu chỉn chu. Giải pháp duy nhất được ghi nhận để khắc phục lỗi con trỏ chuột là gỡ bỏ bản cập nhật này. Cũng cần lưu ý rằng không phải người dùng nào cũng gặp phải các lỗi trên, một số người cho biết đã cài đặt bản cập nhật mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Bản cập nhật tháng 8 của Windows 11 gặp sự cố về giao diện.

Bên cạnh lỗi con trỏ chuột, một số người dùng khác lại phản ánh rằng họ chưa nhận được các thay đổi giao diện liên quan đến thanh taskbar hay menu Start, do các tính năng này đang được triển khai theo từng giai đoạn và sẽ mở rộng dần theo thời gian. Bản cập nhật thử nghiệm này dự kiến sẽ trở thành bản cập nhật chính thức của tháng 9, do đó lỗi liên quan đến con trỏ chuột sẽ cần được khắc phục trước thời điểm phát hành chính thức.