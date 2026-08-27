Galaxy Z Fold8 với thiết kế hộ chiếu có thực sự đáng tiền?

Sau gần một tháng xuất hiện trên thị trường, Galaxy Z Fold8 đang cho thấy sức hút của kiểu thiết kế gập ngang. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở khả năng mở rộng màn hình mà còn ở trải nghiệm khi sử dụng máy ở trạng thái gập.

Theo đánh giá thực tế, màn hình ngoài với tỷ lệ 16:10 của chiếc smartphone màn hình gập này phù hợp với nhiều tác vụ hằng ngày như duyệt web, nhập văn bản hay sử dụng mạng xã hội. Kích thước và tỷ lệ này tạo cảm giác khác biệt so với smartphone dạng thanh truyền thống nhưng sau một thời gian làm quen, thao tác trở nên khá tự nhiên.

Galaxy Z Fold8.

Một số ứng dụng chưa được tối ưu cho tỷ lệ màn hình đặc biệt này có thể hiển thị hơi bất thường. Tuy nhiên, đây được xem là vấn đề tương đối hạn chế.

Điều đáng nói là trải nghiệm này khiến người dùng có thể thích trạng thái gập hơn dự kiến. Với những tác vụ thông thường, việc mở màn hình lớn không phải lúc nào cũng cần thiết. Smartphone ở trạng thái gập có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu kiểm tra thông tin, đọc nội dung hoặc lướt mạng xã hội.

Màn hình trong phát huy giá trị khi xem phim, đọc sách và chơi game

Nếu màn hình ngoài đủ dùng cho các tác vụ cơ bản, màn hình trong mới là nơi Galaxy Z Fold8 thể hiện rõ lợi thế của thiết kế gập. Việc mở máy đặc biệt hữu ích khi người dùng xem ảnh, xem video, đọc sách điện tử và chơi game.

Với nội dung giải trí, màn hình trong có kích thước lớn giúp trải nghiệm xem phim và chương trình truyền hình thoải mái hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ màn hình 4:3 khiến nhiều nội dung hiện đại tỷ lệ 16:9 xuất hiện phần viền đen. Các chương trình cũ có tỷ lệ khung hình phù hợp hơn có thể tận dụng được nhiều diện tích hiển thị hơn.

Đọc sách điện tử cũng là một trường hợp sử dụng đáng chú ý. Khi mở máy, màn hình có cảm giác gần với một cuốn sách hơn so với smartphone thông thường. Dù vẫn sử dụng màn hình phát sáng thay vì công nghệ e-ink, thiết kế này tạo thêm không gian cho những người thường xuyên đọc nội dung dài.

Galaxy Z Fold8.

Chơi game là một lợi thế khác. Màn hình lớn của Galaxy Z Fold8 cung cấp thêm không gian thao tác, đặc biệt hữu ích với các trò chơi cần nhiều nút điều khiển. Với những tựa game góc nhìn thứ nhất, tỷ lệ màn hình cũng có thể tạo cảm giác tự nhiên hơn. Các game thủ sử dụng bố cục điều khiển ba hoặc bốn ngón tay có thêm không gian để thao tác mà không che quá nhiều nội dung.

Tuy nhiên, chính trải nghiệm này cũng đặt ra một câu hỏi về giá trị sử dụng: nếu phần lớn thời gian người dùng vẫn thích sử dụng máy ở trạng thái gập, việc bỏ thêm tiền cho cơ chế màn hình gập có thực sự cần thiết hay không?

Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu. Với người thường xuyên xem nội dung, đọc sách hoặc chơi game trên màn hình lớn, khả năng mở rộng không gian hiển thị có giá trị rõ ràng. Ngược lại, với các tác vụ cơ bản, màn hình ngoài đã có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu.

Kiểu smartphone “hộ chiếu” có thể mở ra hướng thiết kế mới

Trải nghiệm với Galaxy Z Fold8 cũng làm nổi bật một ý tưởng khác: smartphone dạng thanh nhưng có tỷ lệ màn hình vuông vức, ngắn hơn so với thiết kế hiện nay.

Kiểu dáng này có thể mang lại cảm giác cầm nắm khác biệt mà không cần đến cơ chế gập. Huawei gần đây được đề cập với mẫu Huawei Pura X View theo phong cách “hộ chiếu”, cho thấy thiết kế này có thể tiếp tục được thử nghiệm trên thị trường.

Nếu những smartphone dạng này có mức giá dễ tiếp cận hơn điện thoại màn hình gập, người dùng sẽ có thêm lựa chọn giữa thiết kế truyền thống và màn hình tỷ lệ mới. Điều này đặc biệt đáng chú ý với những người thích thao tác trên màn hình ngắn và rộng nhưng không nhất thiết cần một thiết bị có thể mở thành máy tính bảng.

Hiện tại, giá bán của Galaxy Z Fold8 chính hãng tại Việt Nam đang được giảm nhẹ, chỉ còn từ 44,49 triệu đồng cho phiên bản 256GB.