Galaxy S27 Ultra sẽ lặp lại thành công của iPhone 17 Pro?

Galaxy S27 Ultra dự kiến xuất hiện vào tháng 1/2027 nhưng những hình ảnh dựng của chúng đã sớm gây tranh luận. Điểm khiến nhiều người chú ý nằm ở thiết kế cụm camera phía sau - có nhiều nét tương đồng với iPhone 17 Pro và một số smartphone Trung Quốc.

Thiết kế tin đồn của Galaxy S27 Ultra.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là thông tin rò rỉ ở thời điểm rất sớm, thiết kế cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi. Với người dùng, ngoại hình chắc chắn ảnh hưởng đến trải nghiệm sở hữu nhưng ở một mẫu flagship, khả năng chụp ảnh, thời lượng sử dụng và hiệu năng vẫn là những yếu tố có tác động trực tiếp hơn.

Nếu Samsung thực sự thay đổi cách bố trí camera để đổi lấy phần cứng tốt hơn, một thiết kế kém bắt mắt hơn có thể là sự đánh đổi chấp nhận được.

Hệ thống camera mới

Theo các tin đồn, Galaxy S27 Ultra có thể từ bỏ hệ thống 4 camera hiện tại để chuyển sang 3 camera phía sau, gồm camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera telephoto 50 MP hỗ trợ zoom quang học 5x. Camera zoom 3x 10 MP có thể bị loại bỏ.

Đây có thể là thay đổi đáng chú ý với người dùng thường xuyên chụp ảnh ở nhiều tiêu cự. Thay vì duy trì một camera 3x ít hữu ích, Samsung sẽ tập trung nguồn lực vào camera 5x có độ phân giải cao hơn.

Thiết kế tin đồn của Galaxy S27 Ultra.

Camera chính 200 MP cũng có thể chuyển sang cảm biến lớn hơn. Theo các tin đồn, hãng có thể sử dụng cảm biến ISOCELL HPA kích thước 1/1.12 inch hoặc cảm biến kích cỡ 1/1.3 inch. Nếu được triển khai, cảm biến lớn hơn có thể cải thiện khả năng thu sáng và chất lượng hình ảnh trong những điều kiện phức tạp.

Đáng chú ý hơn, Samsung đang cân nhắc công nghệ LOFIC. Công nghệ này có thể giúp cảm biến xử lý đồng thời vùng sáng và vùng tối tốt hơn, từ đó cải thiện dải tương phản động mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào phương pháp HDR nhiều khung hình.

Camera góc siêu rộng 50 MP cũng sẽ là bước tiến đáng kể so với thế hệ hiện tại. Trong khi đó, camera telephoto 50 MP 5x được đồn đoán có khẩu độ rộng hơn, qua đó có thể hỗ trợ tốt hơn khi chụp ở điều kiện ánh sáng yếu.

Camera trước cũng có khả năng được nâng cấp lên 16 MP, thay cho cảm biến 12 MP mà Samsung đã sử dụng từ Galaxy S23 Ultra.

Thiết kế lạ lẫm

Một chi tiết khác được nhắc đến là Samsung từng cân nhắc khẩu độ biến thiên cho camera chính 200 MP. Tuy nhiên, tính năng này có thể bị loại bỏ do chi phí cao hơn, mô-đun camera dày hơn và lợi ích thực tế chưa tương xứng. Với người dùng, việc Samsung ưu tiên những nâng cấp có tác động rõ ràng đến chất lượng ảnh có thể hợp lý hơn một tính năng mang tính thử nghiệm.

Galaxy S26 Ultra.

Tranh cãi về thiết kế cũng từng xuất hiện với iPhone 17 Pro. Khi những hình ảnh dựng của mẫu máy này xuất hiện vào năm 2025, cụm camera lớn phía sau từng khiến nhiều người không hài lòng. Tuy nhiên, ngoại hình gây tranh luận không đồng nghĩa sản phẩm sẽ thất bại về mặt thương mại.

Trường hợp đó cho thấy người dùng có thể nhanh chóng thích nghi với một thiết kế mới, đặc biệt khi sản phẩm mang lại những cải tiến đáng kể về trải nghiệm. Với Galaxy S27 Ultra, nếu Samsung thực sự nâng cấp camera chính, bổ sung camera góc siêu rộng 50 MP, cải thiện zoom 5x và loại bỏ camera 3x 10 MP, sự thay đổi về ngoại hình có thể trở thành yếu tố ít quan trọng hơn đối với người mua.