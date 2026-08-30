Smartphone Android đang cho iPhone "hít khói" vì quá vượt trội

Nếu đang là người dùng máy tính (PC), nhiều người sẽ lựa chọn điện thoại Android thay vì iPhone vì nhìn chung, smartphone Android tương thích tốt hơn nhiều với Windows.

Hiện tại, Microsoft đang chuẩn bị một tính năng hữu ích khác giúp tăng cường khả năng kết nối giữa điện thoại Android và máy tính.

Điều khiển máy tính xách tay từ xa bằng smartphone Android

Theo thông tin, Microsoft đang phát triển các tính năng điều khiển từ xa trên di động, cho phép người dùng tắt, khởi động lại hoặc thậm chí chuyển máy tính chạy Windows 11 sang chế độ ngủ (sleep) ngay từ điện thoại Android. Các tính năng này đang được tích hợp vào "Link to Windows" – ứng dụng Android dành cho dịch vụ Phone Link của Microsoft.

Ảnh minh họa.

Cần lưu ý rằng tính năng này chưa chính thức ra mắt nhưng các bằng chứng tìm thấy trong mã nguồn mới nhất của ứng dụng cho thấy chúng có thể sớm đến tay người dùng. Hiện tại, Microsoft đã cung cấp cách khóa máy tính từ điện thoại Android và các tính năng điều khiển mới sẽ mở rộng khả năng này hơn nữa.

Các tính năng mới

Mã nguồn bao gồm các tùy chọn riêng biệt cho các tính năng như:

- Khởi động lại

- Tắt máy

- Cập nhật và khởi động lại

- Cập nhật và tắt máy

- Chuyển sang chế độ ngủ (Sleep)

Tính năng cuối cùng đặc biệt thú vị vì chúng cho thấy Microsoft đang thiết kế tính năng này để nhận biết các bản cập nhật Windows thay vì chỉ cung cấp các lệnh điều khiển cơ bản.

Người dùng có thể đánh thức máy tính bằng điện thoại không?

Cần lưu ý rằng khi máy tính chuyển sang chế độ ngủ, chúng sẽ ngắt kết nối với điện thoại và người dùng sẽ cần phải trực tiếp đến chỗ máy tính để đánh thức. Đây không phải là giải pháp lý tưởng nhưng cũng là một tiện ích đáng kể. Lý do là vì khi ở chế độ ngủ, máy tính thường không duy trì kết nối mạng cần thiết cho việc điều khiển từ xa.

Chuỗi "Remote Sleep" trong liên kết đến ứng dụng APK dành cho Windows và Android.

Microsoft cũng chú trọng đến các dữ liệu chưa được lưu. Nếu bạn cố gắng khởi động lại hoặc tắt máy trong khi có bản cập nhật Windows đang chờ hoàn tất, ứng dụng sẽ cảnh báo rằng các dữ liệu chưa lưu có thể bị mất. Sau đó, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn xác nhận xem có thực sự muốn tiếp tục hay không.

Tại sao tính năng này hữu ích?

Hãy tưởng tượng một tình huống cụ thể: bạn đang trên đường ra sân bay thì chợt nhớ ra mình đã để máy tính bật ở nhà. Việc tắt máy từ xa sẽ là giải pháp hoàn hảo trong trường hợp này. Hoặc có thể bạn đã nhắn tin cho đồng nghiệp những điều lẽ ra không nên nói nhưng lại rời văn phòng mà quên tắt máy tính. Thay vì phải lo tìm việc mới, giờ đây bạn có thể yên tâm ngủ ngon mỗi tối.

iPhone thì sao? Tất nhiên, iPhone chưa có tính năng này.

Đó là một trong những ưu điểm của smartphone Android so với iOS và iPhone đối với những người đang sử dụng hệ sinh thái Windows. Apple có rất nhiều tính năng "Continuity" (Tính liên tục) để kết nối iPhone với máy Mac nhưng lại thiếu một tính năng phổ thông cho phép người dùng tắt hoặc khởi động lại máy Mac từ xa bằng iPhone.