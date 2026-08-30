Lại có thêm 1 chiếc smartphone siêu mỏng, chỉ 4,4 triệu đồng

Trước đây, Tecno Spark Slim từng giữ danh hiệu "điện thoại mỏng nhất thế giới" (trước khi iPhone Air xuất hiện và soán ngôi) với độ dày chỉ 5,75 mm. Giờ đây, một mẫu máy khác thuộc dòng Spark của Tecno vừa được trình làng: Spark Go 3 Pro.

Tecno Spark Go 3 Pro chính thức ra mắt

Tecno đã chính thức giới thiệu Spark Go 3 Pro, thành viên mới trong gia đình Spark. Máy được trang bị màn hình 6,78 inch với tần số quét 120Hz, đồng thời sở hữu khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP68 và IP69.

Tuy nhiên, đây là mẫu điện thoại thuộc phân khúc giá rẻ. Spark Go 3 Pro sở hữu RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB và vi xử lý MediaTek Helio G81 4G tám nhân đi kèm GPU Mali-G52 MC2.

Dòng smartphone của Tecno Slim có thiết kế siêu mỏng.

Máy chỉ có một camera chính ở mặt lưng: cảm biến góc rộng 13 megapixel với khẩu độ f/1.8 và tính năng tự động lấy nét. Camera selfie có độ phân giải 8 megapixel, khẩu độ f/2.0 và lấy nét cố định.

Dù máy dày khoảng 8 mm, Tecno vẫn khéo léo trang bị viên pin 5.200 mAh hỗ trợ sạc 15W và củ sạc đã được tặng kèm trong hộp sản phẩm.

Giá bán và thời điểm lên kệ

Tecno đã ra mắt mẫu điện thoại này tại Ấn Độ trước tiên, sau đó mới mở bán tại các thị trường quốc tế. Giá khởi điểm là khoảng 169,99 USD (khoảng 4,4 triệu đồng) cho phiên bản 64GB, còn phiên bản 128GB có giá cao hơn 10 USD.

Spark Go 3 Pro.

Thực tế, Spark Go 3 Pro là chiếc điện thoại dành cho công việc thực địa. Máy có khả năng chịu lực, độ bền cao và khả năng hoạt động tốt trong các môi trường khắc nghiệt.

Chiếc điện thoại này mang lại khả năng bảo vệ chống xâm nhập (bụi và nước) ở mức cao với mức giá cực rẻ.

Liệu chúng ta có cần những chiếc điện thoại giá rẻ và bền bỉ?

Chắc chắn là có! Không phải ai cũng làm việc văn phòng cả ngày; có rất nhiều người đang làm các công việc chân tay trong điều kiện khắc nghiệt.

Cấu hình của Spark Go 3 Pro.

Trong khi đó, hầu hết các điện thoại giá rẻ lại có khả năng bảo vệ rất kém hoặc không có; chúng thường được làm từ nhựa rẻ tiền và dễ bị hư hại do nước hay bụi bẩn. Tất nhiên, vẫn có những mẫu điện thoại chuyên dụng siêu bền như dòng CAT nhưng chúng thường có cấu hình và trải nghiệm phần mềm hạn chế, đi kèm mức giá cao ngất.

Tecno Spark Go 3 Pro là một ý tưởng tuyệt vời: một chiếc điện thoại bền bỉ chịu được môi trường khắc nghiệt, thiết kế lại mỏng nhẹ, đẹp mắt mà giá cả lại rất phải chăng.