HMD ra mắt điện thoại “không Internet” dành riêng cho học sinh

HMD Global vừa giới thiệu mẫu điện thoại mới mang tên HMD 105 4G School Edition nhằm phục vụ các bậc phụ huynh muốn giữ liên lạc với con cái mà không lo lắng về việc trẻ bị phân tâm bởi các tính năng giải trí.

HMD 105 4G School Edition được thiết kế rất phù hợp cho học sinh hiện nay.

Chiếc điện thoại HMD 105 4G School Edition đã được loại bỏ hầu hết các chức năng thú vị, chỉ giữ lại khả năng gọi điện và nhắn tin. Trình duyệt web và trò chơi Rắn (Snake) - một biểu tượng của các dòng điện thoại Nokia - đã không còn xuất hiện. Chức năng ghi âm cũng bị loại bỏ, thay vào đó là hệ thống kiểm soát của phụ huynh được bảo vệ bằng mã PIN, cho phép phụ huynh tắt Bluetooth, tin nhắn đa phương tiện (MMS) và cả đài phát thanh.

Về thông số kỹ thuật, HMD 105 4G School Edition kế thừa phần cứng từ mẫu HMD 105 4G tiêu chuẩn, đảm bảo độ bền và thời lượng pin phù hợp với môi trường học đường. Điện thoại sở hữu màn hình 2,4 inch với độ phân giải 240 x 320 pixel, RAM 64 MB và bộ nhớ trong 128 MB có thể mở rộng thêm 32 GB qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Sản phẩm đi kèm thời lượng pin dài cùng nhiều tính năng cơ bản và có thể kiểm soát bởi phụ huynh.

Đối với khả năng kết nối, thiết bị hỗ trợ mạng 2G, 3G và 4G, cùng với Bluetooth 5.0, mặc dù phụ huynh có thể tắt tính năng này nếu cần. Cổng USB-C được sử dụng để sạc pin, trong khi jack cắm tai nghe 3,5 mm cho phép học sinh sử dụng tai nghe có dây truyền thống.

HMD 105 4G School Edition có khả năng lưu trữ tới 2.000 danh bạ, đủ cho nhu cầu của hầu hết học sinh. Máy được trang bị pin rời dung lượng 1.450 mAh, với thời gian chờ lên đến 15 ngày, tương tự như mẫu Nokia 105 2nd Edition được ra mắt năm 2025. Hiện tại, HMD vẫn chưa công bố giá bán cũng như danh sách các quốc gia sẽ phân phối sản phẩm này.