Bản cập nhật One UI 9 vừa mang tới tính năng mới cực "xịn" cho Galaxy S26

Samsung vừa phát hành bản cập nhật One UI 9 mới dành cho dòng Galaxy S26 với nhiều tính năng đáng chú ý, trong đó nổi bật nhất là My FanCam - tính năng từng được giới thiệu lần đầu cùng bộ đôi Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 vào tháng trước.

Đây là tính năng camera sử dụng AI để khóa vào một người được chọn trong video đã quay, giữ người đó luôn ở giữa khung hình trong khi tự động lia máy theo chuyển động. Tính năng này còn có thể tự động điều chỉnh tỷ lệ khung hình sao cho phù hợp với từng nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Tính năng My FanCam trên điện thoại Galaxy Z Fold.

Điểm khác biệt của My FanCam so với các tính năng theo dõi camera trước đây là người dùng không cần phải khóa đối tượng trước khi quay. Thay vào đó, người dùng có thể quay một video góc rộng bình thường trước, sau đó mới áp dụng tính năng theo dõi đối tượng tự động lên đoạn video đó.

Bên cạnh My FanCam, tính năng Now Brief trong bản cập nhật lần này cũng được Samsung cải thiện, mang đến thông tin hữu ích cùng các đề xuất được tổng hợp trong những thẻ có thể tùy chỉnh theo thói quen sử dụng của từng người dùng. Cùng với đó, các gợi ý AI của Now Nudge cũng được đánh giá là thông minh hơn và bám sát ngữ cảnh sử dụng hơn trước.

Hiện Samsung vẫn chưa công bố thời điểm phát hành chính thức bản ổn định của One UI 9 cho dòng Galaxy S26, tuy nhiên nhiều khả năng sẽ rơi vào khoảng cuối năm 2026 đến đầu năm 2027. Trong các bản beta trước đó của One UI 9, người dùng cũng đã được trải nghiệm ứng dụng Camera được thiết kế lại hoàn toàn với giao diện chia đôi theo chiều dọc.

One UI 9 đang được thử nghiệm một cách tích cực.

Cũng trong tuần này, Samsung đã chính thức ra mắt Galaxy S26 FE với ba tùy chọn màu sắc, màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch, viên pin 4.900 mAh và mức giá khởi điểm 699,99 USD cho bản 128 GB. Máy giữ nguyên cấu hình camera sau như thế hệ trước, nhưng camera trước đã được nâng cấp lên cảm biến 12 MP mới, đồng thời được Samsung cam kết hỗ trợ 7 năm cập nhật phần mềm.