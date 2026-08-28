Hai chi tiết mới hé lộ diện mạo Galaxy S27 đầy bất ngờ

Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung đã bắt đầu phát triển dòng sản phẩm Galaxy S27, với các thành viên dự kiến bao gồm các mẫu điện thoại cao cấp như Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Mặc dù Samsung chưa chính thức công bố thông tin chi tiết về các thiết bị này, một nguồn tin đáng tin cậy là Ice Universe đã tiết lộ một số thông tin ban đầu về thiết kế của sản phẩm.

Galaxy S27 Plus sẽ có viền màn hình mỏng hơn.

Báo cáo từ Ice Universe cho biết, Samsung có thể thực hiện một số thay đổi nhỏ nhưng hữu ích nhằm cải thiện vẻ ngoài và sự thoải mái khi sử dụng. Cụ thể, Galaxy S27 Plus dự kiến sẽ có viền màn hình mỏng hơn, giúp màn hình trông lớn hơn và hiện đại hơn. Viền mỏng không chỉ mang lại diện mạo gọn gàng mà còn tạo điều kiện cho người dùng có được diện tích màn hình lớn hơn mà không làm tăng kích thước tổng thể của điện thoại, từ đó nâng cao cảm giác cao cấp so với mẫu trước.

Đối với Galaxy S27 Ultra cao cấp, thông tin rò rỉ cho biết thiết kế của sản phẩm sẽ có sự thay đổi với khung viền bo tròn hơn, khác biệt so với thiết kế sắc nét và vuông vức của mẫu hiện tại. Khung viền bo tròn có thể mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn và chắc chắn hơn khi sử dụng trong thời gian dài. Mặc dù đây là một thay đổi nhỏ, người dùng có thể nhận thấy sự khác biệt trong trải nghiệm hằng ngày.

So sánh khung viền của Galaxy S26 Ultra và S27 Ultra.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa xác nhận những thông tin rò rỉ nói trên. Người dùng cần lưu ý rằng các chi tiết thiết kế sản phẩm hoàn toàn có thể thay đổi trước khi thiết bị chính thức ra mắt. Dự kiến, sẽ có thêm thông tin chi tiết rò rỉ hơn nữa trong thời gian tới khi quá trình phát triển được Samsung tiếp tục thực hiện.