Smartphone Vivo làm được điều chưa từng có trên iPhone và Galaxy

Dòng Vivo X500 sắp ra mắt là minh chứng sống động cho thấy công nghệ camera vẫn là yếu tố then chốt đối với mọi mẫu điện thoại cao cấp (flagship). Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đang là xu hướng được nhắc đến nhiều nhất hiện nay. Tuy nhiên, khi người dùng bỏ ra số tiền lớn, họ vẫn mong muốn sở hữu một sản phẩm thực sự vượt trội về mặt phần cứng.

Các thủ thuật phần mềm rất hữu ích, đặc biệt là trong nhiếp ảnh di động: những chiếc điện thoại giá rẻ như dòng Pixel "a" có thể tạo ra những bức ảnh tuyệt đẹp nhờ vào thuật toán và nhiếp ảnh điện toán. Tuy nhiên, chúng khó có thể sánh bằng các mẫu flagship thực thụ vốn sở hữu cảm biến lớn và khả năng thu sáng vượt trội.

Dải tương phản động tối đa

Theo các báo cáo mới nhất, Vivo sẽ trang bị một cảm biến mới cho dòng X500 cao cấp. Hiện tại, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đang chờ đợi phiên bản cao cấp nhất để được trải nghiệm công nghệ này.

Vivo X300 Ultra.

Cảm biến mới này có tên gọi là "BluePrint Guangy 900" hoặc "Bluetooth 900". Theo Vivo công bố, đây sẽ là cảm biến camera di động có dải nhạy sáng rộng nhất trong ngành.

Các thông số và tính năng

Cảm biến mới này được đồng phát triển một phần với Sony. Chúng có độ phân giải 50 MP nhưng lại có kích thước lên tới 1/1,28 inch, một con số cũng rất ấn tượng. Dù chưa lớn bằng loại cảm biến 1 inch từng xuất hiện trên các mẫu flagship đời trước nhưng vẫn rất lớn so với phần lớn các mẫu điện thoại khác trên thị trường.

Cảm biến này có khả năng đạt dải nhạy sáng lên tới 17 stop — cao nhất trong ngành. Cảm biến có dải nhạy sáng (dynamic range) cao hơn có thể giữ lại nhiều chi tiết hơn ở cả vùng sáng lẫn vùng tối, giúp ảnh tự nhiên hơn thay vì bị cháy sáng ở bầu trời hay biến các vùng tối thành những mảng đen sì.

Mặc dù người dùng không cần dải nhạy sáng rộng nhất khi chụp ảnh tĩnh nhưng mọi chuyện lại khác hẳn khi quay video. Dự kiến, dòng Vivo X500 sẽ cực kỳ tuyệt vời để quay các đoạn clip và phim ngắn nhờ hỗ trợ quay slow-motion 4K ở tốc độ 240fps cũng như video HDR 4K 120fps với khả năng xuất HDR trực tiếp.

Chuyện gì đã xảy ra với dòng X400?

Vivo chuyển thẳng từ X300 lên X500 vì hãng tránh sử dụng con số 4 trong tên gọi X400. Điều này liên quan đến chứng sợ số 4 (tetraphobia), do cách phát âm số "bốn" có phần giống với từ "tử" (chết) ở các nước Đông Á.

Đó cũng là lý do chúng ta không thấy sự xuất hiện của OnePlus 14: hãng đã chuyển từ OnePlus 13 lên thẳng OnePlus 15. Đáng tiếc là OnePlus đang rút khỏi thị trường Mỹ và EU, đồng nghĩa với việc người dùng Mỹ sẽ chỉ còn lại các lựa chọn là iPhone và Galaxy nếu muốn sở hữu 1 hệ thống camera mạnh mẽ.

Hình ảnh quảng cáo về dòng Vivo X500.

Các chuyên gia đang vô cùng hào hứng chờ xem các mẫu Vivo X500 sẽ thể hiện ra sao khi so kè với iPhone 18 Pro — chiếc điện thoại sắp ra mắt.