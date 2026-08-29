11 điều cần biết về iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple

iPhone Ultra chắc chắn sẽ là tâm điểm của sự kiện Apple diễn ra vào ngày 9/9, làm lu mờ cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Lý do là iPhone Ultra sẽ là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, ra mắt sau các "đối thủ" smartphone Android nhiều năm.

Apple kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt theo nhiều cách, bao gồm phần mềm và ứng dụng được tối ưu hóa hoàn toàn cho trải nghiệm màn hình gập, màn hình gần như không có nếp gấp và việc trang bị con chip 2nm đầu tiên trên điện thoại. Tuy nhiên, thiết bị này cũng được dự đoán sẽ có một số điểm phải đánh đổi.

Dưới đây là tất cả những điều iFan cần biết về iPhone Ultra.

1. iPhone mỏng nhất từ ​​trước đến nay

Hiện tại, iPhone Air có độ dày 5,6mm trong khi iPhone Ultra (hay còn gọi là iPhone Fold) dự kiến ​​chỉ dày 4,5mm khi mở ra. Điều này sẽ biến iPhone Ultra thành chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử. Khi gập lại, độ dày của máy có thể vào khoảng 9 đến 9,5mm.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 có độ dày 4,5mm khi mở và 9,7mm khi gập, vì vậy chiếc iPhone màn hình gập này có thể sánh ngang với thiết bị của Samsung.

2. Sở hữu màn hình 5,5 inch và 7,8 inch

Điểm hấp dẫn của iPhone Ultra nằm ở chỗ người dùng sẽ có một thiết bị nhỏ gọn khi gập lại với màn hình ngoài 5,5 inch rộng rãi, rất thuận tiện để sử dụng ứng dụng, lướt TikTok và trả lời tin nhắn.

Ảnh minh họa.

Nhưng khi muốn có trải nghiệm xem video và chơi game sống động hơn, bạn có thể mở máy ra để tận hưởng màn hình 7,8 inch rộng lớn. Màn hình này sẽ có tỷ lệ khung hình 4:3 được tối ưu hóa cho nội dung đa phương tiện hoặc xoay ngang hoặc dọc (tỷ lệ 3:4) để lướt web và đọc tài liệu.

3. Nếp gấp gần như vô hình

Nhờ bản lề sử dụng công nghệ Liquid Metal (kim loại lỏng), Apple đã nỗ lực rất nhiều để giảm thiểu, thậm chí loại bỏ hoàn toàn nếp gấp ở giữa màn hình iPhone Ultra.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Theo thông tin từ MacRumors, Apple đã phát triển một loại vật liệu mới giúp nếp gấp gần như biến mất hoàn toàn. Apple cũng đang hợp tác với Samsung Display – đơn vị từng cùng phát triển công nghệ đột phá Flex Titanium trên dòng Fold8 nhằm giảm thiểu nếp gấp màn hình.

4. Thiết kế iPhone Ultra giống hộ chiếu

Tin vui là iPhone Ultra sẽ có kiểu dáng nhỏ gọn, vuông vắn và dễ dàng bỏ túi, tương tự như một cuốn hộ chiếu. Tuy nhiên, điểm trừ là ngoại hình khi gập lại sẽ có phần hơi lạ.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, cạnh trái của mặt trước sẽ có dạng vuông vức trong khi cạnh phải lại được bo tròn. Ngoài ra, camera trước có thể không nằm ở chính giữa mà được đặt ở góc trên bên phải. Sự bất đối xứng này có thể khiến những người hâm mộ trung thành của Apple cảm thấy không hài lòng.

5. Chỉ có hai camera sau (và hai camera selfie)

Với mức giá dự kiến ​​trên 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) cho iPhone Ultra, người dùng sẽ phải đánh đổi khá lớn về camera. Chiếc iPhone màn hình gập này dự kiến ​​chỉ sở hữu hai camera sau: một ống kính góc rộng và một ống kính góc siêu rộng. Điều này đồng nghĩa với việc máy sẽ không có ống kính tele để zoom quang học. Những người dùng thử nghiệm sớm iPhone Ultra đều đồng ý rằng đây là một nhược điểm đáng kể.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Thực tế, Galaxy Z Fold8 cũng không hỗ trợ zoom quang học nhưng việc một thiết bị cao cấp như vậy chỉ có zoom kỹ thuật số 10x sẽ khiến nhiều người không hài lòng. Nhất là khi iPhone 18 Pro Max được đồn đoán được trang bị ống kính tele zoom 6x.

6. Hai tùy chọn màu sắc

Ảnh concept iPhone Ultra.

Ban đầu, các nguồn tin rò rỉ cho rằng iPhone Ultra sẽ chỉ có hai màu: bạc/trắng và xám/đen. Tuy nhiên, dựa trên thông tin rò rỉ về linh kiện, phiên bản màu tối của chiếc iPhone gập này sẽ là màu xanh chàm (indigo) thay vì màu đen. Tóm lại, máy sẽ có hai màu chủ đạo là trắng và xanh dương.

7. Máy hỗ trợ nhiều chế độ và khả năng đa nhiệm chia đôi màn hình giống iPad mini

iPhone Ultra dự kiến ​​vẫn chạy hệ điều hành iOS 27 nhưng được tối ưu hóa riêng. Mã nguồn của iOS 27 đã hé lộ rằng chiếc iPhone màn hình gập này sẽ có các chế độ hoạt động khác nhau tùy thuộc vào góc mở của màn hình.

Ảnh minh họa.

Tính năng này tương tự như chế độ Flex Mode trên các dòng điện thoại màn hình gập của Galaxy. Ngoài ra, các ứng dụng trên iPhone Ultra sẽ có khả năng thích ứng linh hoạt; được tối ưu hóa tốt cho màn hình lớn hơn khi được mở lên. Và cũng giống như trên iPadOS, chiếc iPhone màn hình gập này sẽ cho phép người dùng chạy song song hai ứng dụng cùng lúc.

8. Có Touch ID nhưng không có Face ID

Do không còn đủ không gian để bố trí hệ thống phần cứng TrueDepth cần thiết cho Face ID, Apple sẽ trang bị cảm biến Touch ID và tích hợp chúng vào nút nguồn ở cạnh iPhone Ultra. Cách làm này tương tự như trên iPad.

Ảnh minh họa.

Điều này hơi đáng tiếc nhưng bù lại, Touch ID sẽ hoạt động rất ổn định và chính xác.

9. Chip 2nm đầu tiên của Apple

Giống như dòng iPhone 18 Pro, iPhone Ultra dự kiến ​​được trang bị chip A20 Pro. Đây hứa hẹn là con chip đầu tiên trên điện thoại sử dụng quy trình sản xuất 2nm, cho phép Apple tích hợp nhiều bóng bán dẫn hơn vào bên trong chip.

Ảnh minh họa.

Nhờ đó, iPhone Ultra sẽ có tốc độ xử lý cực nhanh (nhanh hơn tới 15% so với chip A19 Pro) đồng thời cũng tiết kiệm năng lượng hơn (lên đến 30%).

10. Pin kép ấn tượng

Mặc dù các dự đoán có thể khác nhau nhưng những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy iPhone Ultra sẽ sở hữu... viên pin kép có tổng dung lượng 4.883 mAh.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Viên pin này nhỏ hơn viên pin 5.567 mAh được đồn đoán của iPhone 18 Pro Max, tương đương với mức 4.800 mAh của Fold8.

Giới chuyên gia kỳ vọng iPhone Ultra sẽ sử dụng được cả ngày chỉ với một lần sạc.

11. Giá của iPhone Ultra sẽ cực kỳ cao

Điện thoại màn hình gập thường có mức giá cao nhưng iPhone Ultra có thể là sản phẩm đắt đỏ nhất từ ​​trước đến nay. Một số nguồn tin rò rỉ và chuyên gia phân tích cho rằng thiết bị này sẽ có giá khởi điểm ít nhất là 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) và có thể lên tới 2.500 USD (khoảng 65,1 triệu đồng).

Ảnh concept iPhone Ultra.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 có giá bán từ 43,99 triệu đồng còn Fold8 Ultra khởi điểm ở mức 49,99 triệu đồng; Pixel 11 Pro Fold cũng có giá bán từ 49,45 triệu đồng.