Cách báo cáo nội dung xấu, độc trên ứng dụng nhắn tin Zalo

Một nội dung bị Zalo xác định là xấu, độc.

Cụ thể, thông qua tính năng "Báo xấu" được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng, người dùng có thể nhanh chóng gửi phản ánh trực tiếp về các tài khoản hoặc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, mạo danh, quấy rối hoặc phát tán thông tin không phù hợp để Zalo kịp thời xác minh, xử lý và hạn chế nguy cơ lan rộng của các hoạt động này trên nền tảng.

Khác với các biện pháp bảo mật tự động từ hệ thống, tính năng "Báo xấu" tạo sự chủ động cho chính người dùng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể gửi báo cáo ngay khi phát hiện tài khoản, tin nhắn hay nhóm chat có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, quấy rối hoặc hành vi đáng ngờ.

Các bước báo xấu một nội dung trên Zalo.

Ngay khi tiếp nhận báo cáo từ người dùng, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp và bảo vệ cộng đồng trên không gian mạng. Bên cạnh đó, thông tin của người gửi báo cáo luôn được Zalo bảo mật.

Bên cạnh tính năng "Báo xấu", Zalo tiếp tục tăng cường các tính năng giúp người dùng bảo vệ tài khoản với nhiều giải pháp được thiết kế đồng bộ trên nền tảng như: Bảo mật 2 lớp (2FA) và Kiểm soát Quyền riêng tư (Tùy chỉnh đối tượng xem nhật ký, nhắn tin hoặc tìm kiếm tài khoản) để tối ưu hóa bảo mật.

Trước sự gia tăng của các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, Zalo đã và đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ người dùng. Gần đây, nền tảng này đã cập nhật tính năng chống chụp màn hình ảnh đại diện giúp hạn chế việc sao chép avatar để giả mạo tài khoản.