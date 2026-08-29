iFan sẽ phát cuồng nếu iPhone Ultra có màu đỏ

iPhone Ultra sẽ là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple và các tin đồn cho thấy thiết bị sẽ có hai tùy chọn màu: trắng và đen. Một số người còn cho rằng "siêu phẩm" này có thể chỉ ra mắt phiên bản màu trắng. Tuy nhiên, một nguồn tin uy tín mới đây đã chia sẻ các hình ảnh dựng (render) của chiếc iPhone màn hình gập này với một màu sắc hoàn toàn mới.

iPhone Ultra sẽ có màu đỏ

Cho đến nay, nhiều hình ảnh dựng của iPhone Ultra đã được chia sẻ từ các nguồn khác nhau và trong tất cả các hình ảnh đó, thiết bị đều xuất hiện với tông màu đen hoặc trắng. Điều này tạo ra ấn tượng rằng điện thoại sẽ chỉ có hai tùy chọn màu sắc truyền thống, khác hẳn với iPhone 18 Pro – ​​sẽ ra mắt với các màu sắc nổi bật như đỏ rượu vang (burgundy), xanh nhạt, bạc và xám không gian (space gray).

iPhone Ultra sẽ có màu đỏ?

Tuy nhiên, nguồn tin Evan Blass gần đây đã đăng bài trên mạng xã hội X, khẳng định rằng thiết bị này cũng sẽ có phiên bản màu đỏ.

Bên cạnh đó, nhiều chi tiết trong những hình ảnh này lại không khớp với những thay đổi gần đây của Apple. Ví dụ, thiết kế biểu tượng pin trên điện thoại không giống với những gì có trên iOS 27. Điều này gợi ý rằng hình ảnh có thể được tạo ra bởi AI.

Tin đồn về màu sắc của iPhone Ultra.

Trong khi đó, nhà phân tích nổi tiếng Mark Gurman đã bác bỏ bài đăng của Evan Blass và cho biết rằng iPhone màn hình gập sẽ không có phiên bản màu đỏ hay xanh lá cây.

Xiaomi 18 Fold có màu đỏ?

Ngoài việc khẳng định bài đăng của Evan Blass về phiên bản màu đỏ của iPhone Ultra là sai sự thật, Gurman còn cho biết rằng những hình ảnh dựng này thực chất đến từ Xiaomi.

Theo đó, Xiaomi 18 Fold vừa lộ diện hình ảnh với cùng tùy chọn màu đỏ. Đây là chiếc điện thoại màn hình gập có kích thước tựa như cuốn hộ chiếu, mang kiểu dáng tương đồng với Galaxy Z Fold8 vừa ra mắt và chiếc iPhone Ultra sắp tới.

Xiaomi đã xác nhận tại một sự kiện rằng chiếc điện thoại màn hình gập này sẽ ra mắt vào tháng 9 và sử dụng bộ vi xử lý "cây nhà lá vườn" XRING 03. Đây là phiên bản kế nhiệm của chip XRING 01 từng xuất hiện trên dòng Xiaomi 15s.

Người hâm mộ Apple rất thích tông màu đỏ

Dù có thể chúng ta sẽ không thấy iPhone Ultra ra mắt với phiên bản màu đỏ nhưng dựa trên phản ứng của cộng đồng mạng, người dùng chắc chắn sẽ hào hứng đón nhận nếu Apple gây bất ngờ bằng cách tung ra chiếc điện thoại này với màu sắc đó. Hầu hết các bình luận trên một bài đăng liên quan tại Reddit đều khen ngợi tông màu đỏ này cực kỳ ấn tượng và đẹp mắt.

Người hâm mộ vô cùng thích thú với màu đỏ của iPhone Ultra.

Thực tế, màu đỏ không phải là màu mới đối với Apple. Đây là một trong những tùy chọn màu sắc từng xuất hiện trên các dòng iPhone ra mắt trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2022. Phiên bản màu này cực kỳ cuốn hút.

iPhone 14 và iPhone SE 3 là những thiết bị cuối cùng của hãng được phát hành với phiên bản màu đỏ tươi. Mẫu iPhone 18 Pro sắp tới dự kiến ​​có màu đỏ anh đào sẫm (dark cherry). Tuy nhiên, đó không phải là sắc đỏ tươi được nhiều người hâm mộ Apple đang mong chờ trên các dòng iPhone mới nhất.

Mới đây, "gã khổng lồ" Cupertino hiện đã chính thức xác nhận sự kiện ra mắt iPhone sẽ diễn ra vào ngày 9/9. Điều này có nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta sẽ biết tường tận mọi thông tin về chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, bao gồm cả các tùy chọn màu sắc sẽ được phát hành.