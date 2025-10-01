Apple chơi lớn với iPhone 17 khiến các đối thủ Trung Quốc “khó ngóc đầu”

Đặc biệt, với việc Apple mang đến cho iPhone 17 một loạt những cải tiến vượt bậc nhưng vẫn giữ nguyên mức giá khiến mẫu iPhone tiêu chuẩn này đang bán chạy hơn so với Xiaomi 17.

iPhone 17 mang đến quá nhiều điều nổi bật.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities, tình hình sẽ còn khó khăn hơn cho các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc khi Apple dự kiến ra mắt mẫu iPhone 17e vào nửa đầu năm 2026. Ông Kuo cho biết, doanh số bán ra của Xiaomi 17 đã giảm 20% so với mục tiêu ban đầu là 10 triệu chiếc. Nếu không có chiến lược giá mạnh mẽ hay chiến dịch tiếp thị hiệu quả, mục tiêu doanh số này có thể giảm xuống còn 8 triệu chiếc.

Nguyên nhân chính cho sự sụt giảm doanh số của Xiaomi là sức hút vượt trội của iPhone 17 tại Trung Quốc. Phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 17 đang bán chạy hơn Xiaomi 17 nhờ vào ba bản nâng cấp ấn tượng mà Apple đã giới thiệu trong năm nay. Một trong những điểm nổi bật là dung lượng lưu trữ khởi điểm tăng gấp đôi, từ 128 GB lên 256 GB, cùng với chip A19 3nm và màn hình LTPO OLED hỗ trợ ProMotion 120Hz, đánh dấu bước tiến lớn so với màn hình 60Hz trên các mẫu không phải Pro trước đây.

Doanh số iPhone 17 gây ảnh hưởng đến Xiaomi 17.

Công nghệ ProMotion cho phép tần số quét của iPhone 17 hoạt động từ 1Hz đến 120Hz, điều này giúp tiết kiệm pin và mang lại trải nghiệm cuộn mượt mà. Đáng chú ý, Apple đã giữ nguyên mức giá 799 USD (tại Việt Nam là 24,99 triệu đồng) cho iPhone 17, vốn không thay đổi so với iPhone 16 nhưng mang lại giá trị vượt trội.

Không dừng lại ở đó, Apple sẽ tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm của mình với sự xuất hiện của iPhone 17e vào đầu năm sau nhằm hướng đến phân khúc người tiêu dùng có ngân sách hạn chế. Điều này cho thấy, những khó khăn của Apple tại Trung Quốc có thể đã qua, khi ngay cả các sản phẩm cao cấp của Huawei cũng đang chứng kiến sự sụt giảm nhu cầu do chạy trên hệ điều hành HarmonyOS.