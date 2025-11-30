Loạt tính năng “khoe cho sang” đang làm smartphone tệ đi thế nào?

Trong số này, có những thiết kế và tính năng không thực sự cần thiết trên smartphone đang làm giảm giá trị trải nghiệm của người dùng.

Sự thống trị của AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một phần không thể thiếu trong các sản phẩm smartphone, tuy nhiên nhưng nhiều người dùng lại không cảm thấy hài lòng với những cải tiến này. Điều này đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của những tính năng này đối với người dùng smartphone.

Nhiều công ty dùng AI để quảng bá và lôi kéo người dùng đến với sản phẩm của mình.

Chẳng hạn, dòng Galaxy S25 chỉ khác biệt so với Galaxy S24 ở một số tính năng AI, trong khi phần cứng bên trong không có nhiều thay đổi. Tương tự, Apple cũng không thoát khỏi tình trạng này với các tính năng AI mà nhiều người cho rằng không hữu ích.

Kích thước màn hình

Mặc dù nhiều người thích smartphone màn hình lớn, nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi sử dụng các mẫu điện thoại cỡ lớn. Điều này khiến cho việc tìm kiếm một chiếc điện thoại nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ ngày nay trở nên khó khăn hơn.

Ví dụ, ASUS Zenfone 10 từng là một lựa chọn tuyệt vời với màn hình 5,9 inch, nhưng phiên bản kế nhiệm đã tăng kích thước lên 6,9 inch, làm mất đi sự hấp dẫn ban đầu. Người tiêu dùng đang khao khát những sản phẩm nhỏ gọn, dễ sử dụng hơn.

Smartphone với mặt lưng kính

Mặt lưng kính trên smartphone không chỉ dễ vỡ mà còn làm tăng trọng lượng thiết bị. Nhiều người dùng mong muốn sự trở lại của mặt lưng kim loại, tuy nhiên điều này có thể cản trở tính năng sạc không dây.

Mặt lưng bằng kính rất dễ vỡ và tốn kém khi cần sửa chữa.

Một giải pháp khả thi là sử dụng mặt lưng bằng nhựa tái chế, vốn vừa nhẹ và vừa dễ thay thế, trong khi vẫn mang lại cảm giác cao cấp. Giới phân tích cho rằng, việc áp dụng nhựa bền vững có thể là một bước tiến lớn trong ngành công nghiệp smartphone hiện tại và tương lai.

Hệ thống nhiều camera

Xu hướng trang bị nhiều ống kính camera không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc chúng mang đến chất lượng tốt hơn. Nhiều smartphone tầm trung hiện nay có tới bốn ống kính nhưng không ống nào thực sự hoạt động hiệu quả.

Thay vào đó, một chiếc máy ảnh chất lượng cao với hai ống kính tốt hơn là lựa chọn hợp lý hơn, như cách mà Apple đã thực hiện với các mẫu iPhone tiêu chuẩn. Rõ ràng, người tiêu dùng cần những sản phẩm thực sự đáp ứng nhu cầu chụp ảnh chất lượng hơn là số lượng ống kính màu mè được trang bị.

Smartphone viền mỏng

Việc giảm viền màn hình không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích thực tế cho người dùng. Nhiều smartphone hiện nay vẫn đẹp mắt với viền vừa phải, và việc giảm kích thước viền có thể dẫn đến những vấn đề như chạm nhầm trên màn hình cong.

Ngoài đẹp mắt, viền mỏng dường như không mang lại lợi ích nào cho smartphone.

Điều này khiến người tiêu dùng tự hỏi liệu xu hướng này có thực sự cần thiết hay không. Rõ ràng, một thiết kế viền vừa phải có thể mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn vẫn được đáng giá cao.

Hướng đi nào tốt cho smartphone?

Trong khi công nghệ điện thoại thông minh tiếp tục phát triển, nhiều người dùng hy vọng rằng các nhà sản xuất sẽ chú trọng hơn đến những cải tiến thực sự có giá trị thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời. Sự đổi mới cần phải hướng đến việc nâng cao trải nghiệm người dùng thay vì chỉ là những chiêu trò tiếp thị.