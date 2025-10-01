iPhone 17 Pro “hết sang”, Galaxy S26 Ultra liệu cũng theo bước?

Mặc dù có một số lo ngại về độ bền, như lớp sơn bị bong tróc, nhôm vẫn được ưa chuộng nhờ vào khả năng truyền nhiệt tốt hơn. Trong khi đó, Samsung cũng đã từ bỏ nhôm để chuyển sang hợp kim titan sau khi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max ra mắt. Nhưng với sự xuất hiện của nhôm trên iPhone 17 Pro series, liệu gã khổng lồ Hàn Quốc có thể sẽ phải quay lại với vật liệu này cho Galaxy S26 Ultra vào đầu năm sau.

Galaxy S26 Ultra sẽ bị hạ cấp xuống sử dụng khung nhôm thay vì titan như tiền nhiệm?

Điều này hoàn toàn có thể trong bối cảnh tất cả các nhà sản xuất điện thoại, bao gồm cả Samsung, đang phải đối mặt với thực tế rằng chi phí sản xuất thiết bị cao cấp ngày càng tăng do những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn. Các công ty như Qualcomm và MediaTek đã phải tăng giá chip lên tới 24% do chi phí bán dẫn tăng cao.

Trong vài năm qua, Samsung đã phụ thuộc quá nhiều vào Qualcomm, điều này dẫn đến chi phí chip xử lý smartphone của hãng tăng vọt. Dự kiến, chi tiêu cho chip của Samsung sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024, lên tới khoảng 8,8 tỷ USD.

Để giảm chi phí, Samsung dự kiến sẽ ra mắt chip GAA 2nm đầu tiên có tên Exynos 2600 vào cuối năm nay trước khi trang bị cho các mẫu Galaxy S26 vào đầu năm sau. Đây sẽ là lần đầu tiên sau ba năm, Galaxy S26 Ultra có thể được trang bị chip do chính Samsung sản xuất. Công nghệ GAA 2nm không chỉ giúp Samsung giảm bớt sự phụ thuộc vào Qualcomm mà còn hỗ trợ mảng kinh doanh đúc chip của hãng.

Khung nhôm trên iPhone 17 Pro đã lộ rõ nhiều vấn đề.

Về phần khung nhôm, nếu Galaxy S26 Ultra được lựa chọn vật liệu này, sản phẩm không chỉ kém sang hơn mà còn kéo theo những nhược điểm, đặc biệt là về độ bền. Trong các bài kiểm tra, iPhone 17 Pro Max đã cho thấy độ bền kém hơn so với Galaxy S25 Ultra, nhưng điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Một vấn đề khác là lớp sơn có thể bị bong tróc, mặc dù chưa có đủ dữ liệu để khẳng định đây là vấn đề phổ biến.

Tuy nhiên, khung nhôm vẫn có một số lợi ích so với hợp kim titan, bao gồm nhẹ hơn và giá thành rẻ hơn. Vì vậy, Samsung hoàn toàn có khả năng tính đến chuyện quay trở lại với khung nhôm cho Galaxy S26 Ultra. Qualcomm vẫn chưa công bố phiên bản nâng cấp của Snapdragon 8 Elite Gen 5, nhưng một số rò rỉ cho thấy Galaxy S26 Edge có thể chạy ở tốc độ cao hơn.

Nếu kết hợp với vỏ nhôm và buồng hơi, Galaxy S26 Ultra có thể cải thiện hiệu suất. Đó là những lý do rõ ràng nhất để Samsung chuyển sang vật liệu này vào năm 2026, mặc dù sản phẩm sẽ mất đi chất sang trọng khi so sánh với hợp kim titan.