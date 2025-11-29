Sức mạnh phiên bản mới của smartphone Galaxy quốc dân khiến fan bất ngờ

Mới đây, thông tin về phiên bản kế nhiệm một trong những smartphone bán chạy nhất của Samsung, Galaxy A36, là Galaxy A37 đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench cung cấp thông tin về những cải tiến hiệu suất đáng kể trên sản phẩm.

Galaxy A36 sẽ có bản kế nhiệm vô cùng lợi hại.

Theo kết quả kiểm tra, với mã SM-A376B, Galaxy A37 được trang bị chip Exynos 1480 hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội so với Snapdragon 6 Gen 3 của Galaxy A36. Cụ thể, thiết bị này đạt 1.158 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 3.401 điểm đa nhân trên Geekbench, cao hơn nhiều so với 1.019 điểm đơn nhân và 2.915 điểm đa nhân của Galaxy A36.

Mặc dù hiện tại chỉ có thông tin về RAM 6 GB trong quá trình thử nghiệm, phiên bản bán lẻ của Galaxy A37 có thể sẽ được trang bị RAM 8 GB, tương tự như Galaxy A36.

Galaxy A37 dự kiến sẽ là một trong những lựa chọn smartphone tầm trung giá cả phải chăng vào năm 2026, với mức giá khởi điểm khoảng 399 USD giúp người dùng có thêm lựa chọn cạnh tranh so với Galaxy A56, Pixel 9a và iPhone 16e.

Điểm số Geekbench được cho là của Galaxy A37.

Đáng chú ý, Exynos 1480 là chip đã được sử dụng trên Galaxy A55 - một trong những thiết bị tầm trung phổ biến nhất năm 2024. Việc tiếp tục sử dụng con chip này cho Galaxy A37 chỉ ra rằng Samsung đang nỗ lực cải thiện hiệu suất trong phân khúc giá rẻ, đồng thời phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp smartphone.