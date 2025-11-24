Camera iPhone 17 Pro bị lép vế nhưng người hâm mộ vẫn tung hô

Galaxy S25 Ultra của Samsung nổi bật với những tính năng vượt trội, trong khi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max cũng không kém phần hấp dẫn với những nâng cấp phần cứng hiện đại. Vấn đề là, sự ưu ái của người tiêu dùng cho Apple dường như đang che mờ các yếu kém trên camera iPhone 17 Pro một cách khó hiểu.

Các thông số camera iPhone 17 Pro kém xa Galaxy S25 Ultra nhưng vẫn được tung hô một cách khó hiểu.

Cụ thể, Apple đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi trang bị camera tele 48 MP cho iPhone 17 Pro. Ngược lại, Samsung lại gặp phải không ít chỉ trích mặc dù Galaxy S25 Ultra được trang bị đến hai cảm biến chuyên dụng với độ phân giải lần lượt là 10 MP và 50 MP.

Hệ thống camera của iPhone 17 Pro bao gồm ba camera, với camera chính 48 MP, camera siêu rộng 48 MP và camera tele 48 MP cho phép zoom quang 4x mà không mất dữ liệu. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra sở hữu hệ thống bố camera, với camera chính 200 MP, camera siêu rộng 50 MP, camera tele 10 MP và camera tiềm vọng 50 MP. Camera tele của Galaxy S25 Ultra có khả năng zoom quang 3x, trong khi camera tiềm vọng cho zoom quang 5x.

Về mặt kỹ thuật, sự khác biệt giữa camera zoom của Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro không quá lớn. Kích thước cảm biến của camera tiềm vọng 50 MP trên Galaxy S25 Ultra là 1/2,52 inch với khẩu độ f/3,4, trong khi camera tele 48 MP của Apple có kích thước 1/2,55 inch và khẩu độ f/2,8.

Ngay cả camera đơn trên iPhone 16e vẫn được người dùng khen ngợi.

Khả năng chụp ảnh của cả hai thiết bị đều rất cạnh tranh. Tuy nhiên, Galaxy S25 Ultra vẫn giữ được lợi thế nhờ camera chính có độ phân giải gấp bốn lần so với iPhone 17 Pro. Mặc dù iPhone 17 Pro chiếm ưu thế về cảm biến selfie, Samsung cũng đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách với Galaxy S26 Ultra.

Về cơ bản, Apple luôn được hưởng lợi từ việc lựa chọn phần cứng và các sản phẩm có thông số kỹ thuật độc đáo. Ngay cả khi các thông số này yếu kém so với đối thủ, việc kiểm soát phần mềm và chiến lược tiếp thị đã giúp họ duy trì vị thế dẫn đầu.

Một ví dụ điển hình là iPhone 16e, sản phẩm mới ra mắt cách đây vài tháng. Chiếc iPhone giá rẻ này chỉ có camera đơn và màn hình 60Hz nhưng có doanh số bán hàng khá tốt, trong khi Galaxy S24 FE và S25 FE lại có doanh số kém hơn dù nổi bật hơn về trải nghiệm thực tế lẫn phần cứng.