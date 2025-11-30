Google Maps chính thức hết "ngốn" pin, nhưng có điều cần lưu ý!

Bất cứ ai từng lái xe đường dài đều hiểu cảm giác bất lực khi nhìn phần trăm pin tụt dốc vì điện thoại phải gánh cùng lúc GPS, dữ liệu di động và màn hình sáng liên tục. Để giải quyết vấn đề này, Google Maps đã âm thầm triển khai chế độ tiết kiệm pin (Power Saving Mode).

Google Maps có thêm chế độ tiết kiệm pin.

Theo nguồn tin từ 9to5Google, tính năng này hoạt động dựa trên cơ chế "AOD Min Mode". Khi kích hoạt, giao diện bản đồ rực rỡ thường thấy sẽ biến mất. Thay vào đó là một giao diện đơn sắc (đen trắng), độ sáng thấp và tần số quét giảm tối đa.

Màn hình sẽ loại bỏ hoàn toàn các chi tiết thừa thãi như tên đường chằng chịt, màu sắc giao thông hay hiệu ứng zoom mượt mà. Người lái xe chỉ nhìn thấy những thông tin "sống còn" là mũi tên chỉ hướng rẽ tiếp theo, thời gian dự kiến đến nơi (ETA) và khoảng cách.

Cơ chế kích hoạt cực kỳ đơn giản, đó là người dùng chỉ cần bắt đầu lộ trình dẫn đường và nhấn nút nguồn để tắt màn hình. Thay vì tối đen hoàn toàn, điện thoại sẽ chuyển sang giao diện AOD tối giản nói trên.

Google khẳng định chế độ này có thể giúp người dùng có thêm tới 4 giờ sử dụng pin trong các chuyến đi dài – một con số cực kỳ ấn tượng, cứu cánh cho những ai quên mang theo sạc trên xe.

Mặc dù hữu ích là vậy, nhưng Google đang gây tranh cãi khi giới hạn tính năng này. Hiện tại, Chế độ Tiết kiệm pin là độc quyền cho dòng Pixel 10. Các thiết bị Android cũ hơn hoặc từ hãng khác (như Samsung, Xiaomi...) chưa được hỗ trợ.

Chế độ tối giúp kéo dài thời lượng chỉ đường thêm 4 tiếng.

Ngoài ra, chế độ này chỉ hoạt động khi bạn chọn phương tiện là ô tô, hoàn toàn không hỗ trợ cho người đi bộ hay đi xe đạp. Đối với người dùng Pixel 10, tính năng này được kích hoạt mặc định trong phần cài đặt. Giới công nghệ hy vọng Google sẽ sớm "mở khóa" tính năng này cho toàn bộ hệ sinh thái Android trong các bản cập nhật tới.