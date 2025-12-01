AI có thể giúp loài người ứng phó cuộc khủng hoảng năng lượng?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực then chốt giúp doanh nghiệp Việt Nam rút ngắn khoảng cách trong phát triển bền vững. Theo khảo sát của Schneider Electric trong báo cáo “Green Impact Gap” 2025, gần 60% doanh nghiệp Việt Nam đã đưa AI vào vận hành nhằm hỗ trợ hiện thực hóa mục tiêu bền vững.

Sử dụng AI để tối ưu hóa quy trình và hiệu quả khai thác tài nguyên trong năm 2025 đã tăng mạnh so với năm 2024.

Báo cáo đánh giá tiềm năng lớn nhất của AI nằm ở ba lĩnh vực: Tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng (51%), tự động thu thập và báo cáo dữ liệu (49%), và thiết kế - phát triển sản phẩm (47%). Việc ứng dụng AI vào giám sát và điều chỉnh mức sử dụng điện giúp doanh nghiệp đối phó trực tiếp với rủi ro lớn nhất về năng lượng, khi 51% lãnh đạo cho biết giá năng lượng biến động tiếp tục là mối lo hàng đầu kể từ năm 2023.

Ngành trung tâm dữ liệu - lĩnh vực chịu tác động năng lượng lớn nhất từ AI đang cho thấy sự chuyển dịch mạnh. 60% doanh nghiệp trung tâm dữ liệu tại Việt Nam xác định đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh là động lực chính thúc đẩy bền vững, tăng 27 điểm phần trăm so với năm 2023. Đồng thời, 68% doanh nghiệp trong ngành đặt trọng tâm vào tiến bộ công nghệ để xây dựng một tương lai bền vững.

Song song với nhu cầu năng lượng cho AI tăng cao, 46% lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết, họ đã triển khai chính sách “green IT” nhằm giảm phát thải carbon. Các rào cản như thiếu năng lượng sạch, thiếu phần mềm hoặc khó khăn tài chính đều giảm từ 6 - 8 điểm phần trăm so với 2023, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình khử carbon.

Bối cảnh chung của doanh nghiệp Việt Nam cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong cách tiếp cận phát triển bền vững. Năm 2025, 59% giám đốc điều hành đặt mục tiêu bền vững để thúc đẩy đổi mới và tăng năng lực cạnh tranh, tăng từ 55% năm 2023. 54% lãnh đạo coi bền vững là cơ hội, so với mức 35% của năm 2023; 50% xem đây là cách củng cố thương hiệu, tăng từ 40% năm 2023.

Hiện, Việt Nam hiện là quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Á trong việc thu hẹp Green Impact Gap, khi mức chênh lệch giữa cam kết và hành động giảm còn 41%, thấp nhất khu vực. 94% tin họ có thể đạt hoặc vượt chỉ tiêu 2030, trong đó 26% đang đi trước lộ trình hơn 3 năm.