iPhone 17e sẽ có nâng cấp lớn

Một báo cáo nghiên cứu mới từ nhà phân tích Jeff Pu đã phác thảo kế hoạch sản phẩm của Apple cho đầu năm 2026, tập trung vào việc cập nhật dòng iPhone giá rẻ và các thiết bị khác. Dựa trên thông tin từ chuỗi cung ứng, những nhận định của Pu cung cấp cái nhìn ban đầu về cách Apple có thể mở rộng dòng sản phẩm giá rẻ trong năm tới.

Ảnh minh họa

Theo Pu, iPhone 17e dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2026, là phiên bản kế nhiệm của iPhone 16e. Một trong những điểm nổi bật có thể là camera trước 18 megapixel hỗ trợ tính năng Center Stage, tương tự như trên iPhone 17. Thiết bị này có khả năng sẽ được trang bị chip A19, giúp thu hẹp khoảng cách về hiệu năng giữa các sản phẩm giá rẻ và dòng flagship của Apple.

Báo cáo cũng cho biết Apple có thể thay thế phần khuyết đỉnh bằng thiết kế Dynamic Island, đánh dấu lần đầu tiên thiết kế này xuất hiện trên mẫu "e". Các nâng cấp về kết nối có thể bao gồm modem C1 của Apple và chip không dây N1, được cho là sẽ cải thiện khả năng truyền dữ liệu ngang hàng và hiệu suất năng lượng. Những cập nhật này cho thấy iPhone giá rẻ nhất của Apple sẽ sở hữu nhiều tính năng hơn.

Ngoài ra, một rò rỉ trước đó cho biết iPhone 17e sẽ được trang bị màn hình OLED 6,1 inch với tần số quét 60Hz và thiết kế Dynamic Island. Máy vẫn sẽ có camera sau 48 megapixel, và thiết kế dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể.

Ghi chú của Pu cũng đề cập đến một chiếc MacBook giá rẻ dành cho sinh viên và người tiêu dùng có ngân sách hạn chế. Chiếc máy tính xách tay này có thể sở hữu màn hình 13 inch, chip A18 Pro và có nhiều màu sắc. Giá dự kiến sẽ dao động từ 699 đến 899 USD (18,4 - 23,6 triệu đồng), mặc dù Pu gợi ý rằng có thể cần phải đánh đổi một số phần cứng để đạt được mức giá này.

Cuối cùng, iPad thế hệ thứ 12 cũng được cho là đang được lên kế hoạch, vẫn giữ nguyên thiết kế quen thuộc nhưng sẽ chuyển sang chip A18. Bản nâng cấp này sẽ lần đầu tiên tích hợp các tính năng Apple Intelligence trên iPad cơ bản.