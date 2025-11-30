Smartphone có tốt đến mấy, đây là hai phụ kiện người dùng vẫn rất cần đến

Theo đó, ốp lưng và miếng dán màn hình ngày càng trở nên quan trọng với người mua smartphone, phản ánh tâm lý lo ngại rủi ro rơi vỡ ở phần lớn người dùng điện thoại hiện nay.

Độ bền được ưu tiên hơn tính thẩm mỹ

Kết quả khảo sát cho thấy, 75% người dùng trang bị cho điện thoại cả ốp lưng lẫn miếng dán màn hình. Đây được xem là lựa chọn mang lại sự an tâm cao nhất khi thiết bị có thể tránh trầy xước, nứt vỡ và hạn chế thiệt hại khi va đập.

Cũng theo nghiên cứu, khoảng 15% chỉ sử dụng ốp lưng, chủ yếu là những người muốn tăng độ bền khi cầm nắm hoặc phòng tránh rơi rớt, nhưng vẫn giữ được phần lớn trải nghiệm hiển thị gốc của màn hình. 5% còn lại chỉ sử dụng miếng dán màn hình, ưu tiên bảo vệ bộ phận được xem là dễ hỏng nhất của smartphone.

Quan trọng hơn, chỉ 5% người dùng được khảo sát chấp nhận dùng điện thoại “trần”, không trang bị bất cứ phụ kiện nào. Nhóm này chủ yếu coi trọng thiết kế nguyên bản, cảm giác cầm nắm và thẩm mỹ của thiết bị. Tuy nhiên, tỷ lệ nhỏ cho thấy phần lớn người dùng không sẵn sàng đánh đổi rủi ro hư hỏng để giữ vẻ đẹp ban đầu.

Phụ kiện bảo vệ bùng nổ

Xu hướng sử dụng phụ kiện tăng mạnh giúp thị trường này phát triển nhanh. Nhiều hãng phụ kiện liên tục mở rộng sản phẩm, từ ốp chống sốc, ốp siêu mỏng cho đến miếng dán chống va đập. Sự xuất hiện của iPhone Pocket do Apple tạo ra càng củng cố xu hướng này khi mang đến thêm lựa chọn cho người dùng muốn bảo vệ thiết bị mà vẫn tránh cảm giác cồng kềnh. Theo các chuyên gia, những sản phẩm như vậy hưởng lợi từ chính tâm lý “phòng còn hơn chữa” đang ngày càng phổ biến.

Với việc giá smartphone liên tục tăng, đặc biệt ở phân khúc cao cấp, khiến chi phí sửa chữa linh kiện như màn hình hay mặt lưng cũng tăng theo. Đây là một trong những lý do người dùng ưu tiên đầu tư phụ kiện ngay từ đầu.

Các nhà phân tích cho rằng việc trang bị ốp lưng và miếng dán màn hình đã trở thành tiêu chuẩn mới, gần như gắn liền với thói quen mua smartphone. Với một khoản chi lớn cho thiết bị di động, đa số người dùng chọn thêm biện pháp bảo vệ để tránh phát sinh chi phí không đáng có.