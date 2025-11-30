iPhone 14 VN/A mới 100% chỉ còn hai lựa chọn, giá vừa giảm thêm

Cuối tháng 11/2025, các model thuộc iPhone 14 series gần như hết hàng tại các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT Shop. Cụ thể, iPhone 14 series chỉ còn duy nhất lựa chọn 128GB và 256GB cho bản thường, với giá giảm nhẹ so với tháng trước.

iPhone 14 Pro Max hiện đã không còn máy mới tại các hệ thống lớn.

Ghi nhận vào ngày 30/11, TGDĐ còn các tùy chọn 128GB của iPhone 14 với giá 13,69 triệu đồng (đã giảm thêm 300.000 đồng) và 16,59 triệu đồng cho bản 256GB (vừa có hàng trở lại). Tương tự, FPT Shop chỉ còn iPhone 14 128GB với giá 13,49 triệu đồng (không thay đổi so với tháng trước).

Còn tại Di Động Việt, đại diện hệ thống này cho biết, họ đang đáp ứng được nhu cầu của khách hàng với phiên bản iPhone 14 bản tiêu chuẩn các dung lượng 128GB và 256GB, giá bán từ 13,49 triệu đồng (giảm thêm 100.000 đồng so với tháng trước).

"Hiện chưa có thông báo kết thúc vòng đời sản phẩm đối với iPhone 14 từ hãng, nên nguồn hàng vẫn được duy trì ổn định. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm thường ghi nhận nhu cầu tăng cao, do đó sẽ có một số phiên bản màu hoặc dung lượng iPhone 14 hết hàng trong ngắn hạn", vị đại diện thông tin.

Về sản phẩm, dòng iPhone 14 series của Apple ra mắt vào năm 2022, bao gồm bốn mẫu: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Từ trái qua là hộp của iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 bản thường.

iPhone 14 và 14 Plus giữ thiết kế tương tự iPhone 13 với màn hình 6,1-inches và 6,7-inches, sử dụng vi xử lý A15 Bionic từ iPhone 13 Pro. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max mang đến nâng cấp đáng kể với chip A16 Bionic, màn hình 6,1-inches và 6,7-inches hỗ trợ tần số quét 120Hz, cùng thiết kế Dynamic Island.

Camera chính 48MP mới mang lại chất lượng ảnh vượt trội, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, kèm theo các tính năng như chế độ Action và Cinematic. Các mẫu Pro nhắm đến người dùng chuyên nghiệp, nhưng đã ngừng sản xuất để nhường chỗ cho dòng iPhone 15 với cổng USB Type-C.

Giá tham khảo iPhone 14 series tháng 11/2025:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 14 128GB 13,69 13,49 256GB 16,59 - 512GB - - iPhone 14 Plus 128GB - - 256GB - - 512GB - - iPhone 14 Pro 128GB - - 256GB - - 512GB - - 1TB - - iPhone 14 Pro Max 128GB - - 256GB - - 512GB - - 1TB - -

* Giá tham khảo ngày 20/10/2025.

* (-) là hết hàng.