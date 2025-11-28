“Pháp sư Trung Quốc” tung túi đeo nhái iPhone Pocket, giá rẻ hơn 18 lần

Trong số đó, chiếc túi đeo iPhone Pocket giá 230 USD (6 triệu đồng) đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là mức giá được ví là “đắt như vàng” của phụ kiện đơn giản này. Tuy nhiên, những tranh cãi không thể ngăn cản sức hút của sản phẩm, khi iPhone Pocket đã nhanh chóng bán hết trên toàn cầu chỉ sau chưa đầy hai tuần ra mắt.

iPhone Pocket nhanh chóng tạo ra cơn sốt trên thị trường và hiện đã "cháy hàng".

Ra mắt vào ngày 14/11, iPhone Pocket đã “cháy hàng” ngay trong ngày đầu tiên tại Mỹ. Đây là phụ kiện thứ hai gây tranh cãi mà Apple giới thiệu trong mùa thu năm nay, sau dây đeo chéo.

Được phát triển dựa trên mối quan hệ hợp tác với nhà thiết kế Nhật Bản Issey Miyake, iPhone Pocket có hai phiên bản: dây đeo ngắn giá 150 USD (2,95 triệu đồng) và dây đeo dài giá 230 USD (6 triệu đồng). Apple mô tả sản phẩm này là “một mảnh vải” được thiết kế để tạo ra thêm một chiếc túi tiện lợi.

Mặc dù Apple chưa công bố kế hoạch tái sản xuất iPhone Pocket do được phát hành dưới dạng phiên bản giới hạn, tuy nhiên các bản nhái của sản phẩm đã xuất hiện tràn lan trên mạng. Không bất ngờ, Trung Quốc chính là thị trường chứng kiến làn sóng “iPhone Pocket nhái” trên các trang thương mại điện tử.

iPhone Pocket nhái được sản xuất theo quy trình tương tự chính hãng, nhưng không có logo Issey Miyake.

Cụ thể, người tiêu dùng vẫn có thể tìm thấy các bản nhái giá rẻ của iPhone Pocket trên các trang web thương mại điện tử như AliExpress, với mức giá chỉ khoảng 335.000 đồng, tức rẻ hơn 18 lần so với phụ kiện chính hãng. Những bản sao này được quảng cáo là sản xuất theo quy trình tương tự, nhưng không có logo Issey Miyake.

Trong thế giới phụ kiện công nghệ, việc xuất hiện hàng nhái với giá rẻ hơn là điều không thể tránh khỏi. Các sản phẩm nhái của AirPods Pro 2 và một số mẫu iPhone cũ cũng đã từng xuất hiện. Mặc dù không phải là bản sao hoàn hảo nhưng với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng chính hãng, nhiều người tiêu dùng có thể sẽ không ngần ngại lựa chọn những sản phẩm này.